Pichetto cruzó a Odarda en el Senado por la ecología

La senadora Magdalena Odarda (Rionegrinos por la Igualdad) cuestionó ayer declaraciones del ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, lo que motivó una fuerte respuesta del jefe del bloque peronista, Miguel Pichetto, sobre la actividad ecologista.

Según Odarda, en abril pasado, Barañao había dicho que “la diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma que hay entre un enólogo y un borracho”. “El ministro ofendió a un sector importante de nuestra sociedad. Sobre todo a organizaciones sociales que desinteresadamente trabajan por la defensa de la vida y del medio ambiente”, aseguró Odarda.

Las afirmaciones de la senadora rionegrina fueron respondidas por el peronista Miguel Ángel Pichetto, también rionegrino, quien dijo “no compartir en nada” las declaraciones de su colega en la Cámara.

Pichetto está en desacuerdo con los términos de la alianza entre el FpV y Odarda en Río Negro (ver página 7)

“Hay una mirada pastoril de la Argentina donde no se puede sacar petróleo, no se puede extraer oro, no se puede hacer tecnología nuclear a la Argentina. Lo que condena a la Argentina al fracaso”, afirmó en respuesta a la senadora. “Ahora hay muchos juristas en las iglesias a los que les agarró la veta ambientalista y lo que quieren es que siga habiendo pobres porque cuantos más hay, ellos van y los bendicen”, dijo Pichetto.