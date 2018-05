Pichetto se manifestó a favor del aborto y así lo votaría en el Senado

El senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto adelantó hoy que votaría a favor del proyecto de legalización del aborto, que actualmente se discute en comisión de Diputados.

La aseveración la hizo en diálogo con la periodista María O’Donnell, en “Radio con vos”, quien le preguntó sobre su posición en caso de que el tema llegue al Senado en las próximas semanas. “Siempre lo he sostenido, pero con prudencia, porque además tampoco creo en la conveniencia de opinar previamente antes de que llegue al Senado”, sostuvo el representante justicialista.

“Los que me conocen saben que siempre tengo una visión de apertura, de una sociedad más abierta. Creo que hay situaciones muy hipócritas en el debate argentino. Yo recuerdo mucho al doctor Ginés González García (ex ministro de Salud) cuando hizo una campaña para evitar embarazos no deseados con preservativos y lo mataron desde la Iglesia y los sectores más conservadores como si fuera el diablo”, agregó ante la consulta.

En cuanto a su posición sobre la práctica de abortos en Argentina, Pichetto señaló que “estoy a favor, tengo una visión laica además de eso, que tiene que ver con el Estado. Creo que la Iglesia tiene una posición más dogmática, más rígida. Es un debate importante”.

Sobre cómo puede llegar a darse ese debate en la cámara alta, el senador indicó que, más allá de lo que opinen los gobernadores, “los senadores tienen criterio propio. Es un tema en el que no hay encuadramiento político ni sumisión a los gobernadores. Uno puede respetar mucho a su gobernador, pero esto tiene que ver con una experiencia personal, de vida”, concluyó.

