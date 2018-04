Pichetto: “Voy a invitar a las autoridades del PJ de Río Negro”

P- ¿Qué implica la presencia de un gobernador como Juan Schiaretti en la reunión del jueves en Córdoba para el espacio que están construyendo? R- Que el espacio y la reconstrucción del peronismo tienen destino. Lo de Córdoba superó las expectativas. Schiaretti nos recibió en la casa de gobierno y estuvimos cuatro horas. Es un hombre que gobierna la provincia más importante que tiene el peronismo y tiene un liderazgo de trascendencia nacional. Sumado al apoyo del gobernador (de Entre Ríos Gustavo) Bordet, para nosotros es muy relevante. Hay una imagen muy potente con más de 50 diputados y senadores, que amplía la participación del encuentro anterior, con representantes de Chaco, La Rioja, San Juan. Tuvimos un encuentro con más de 1500 funcionarios, intendentes y dirigentes del peronismo de Córdoba, muy fuerte también. El 11 de mayo vamos a estar en Mendoza, con los intendentes de peronismo. Estamos ratificando el rumbo que tomamos en Gualeguaychú, días atrás. P- El diputado Pablo Kosiner dijo que de allí saldrá un candidato a presidente que será una opción diferente de la propuesta de Macri... R- (...) De la propuesta de Macri y de Cristina. Schiaretti dijo en Twitter que el kirchnerismo ya pasó, lo que no implica que muchos compañeros que respaldaron su gobierno puedan sumarse. Es una alternativa para ser una opción electoral sin el liderazgo de la señora, con liderazgos nuevos. La propuesta que se va a plasmar a fin de año, o antes. Tendrán que aparecer los candidatos. P- ¿Esta construcción puede prescindir del peronismo bonaerense? R- Eso vamos a verlo... Esto recién empieza. Tenemos diálogo con muchos intendentes. En este espacio están Sergio Massa, un hombre que sacó muchos votos en la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, Diego Bossio... Hay muchos dirigentes importantes de la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener un desarrollo allí trascendente. Ya lo he dicho: si nada se construye, reaparece el pasado. P- ¿Las últimas decisiones del gobierno aceleraron el proceso? R- No, no... esto lo veníamos planificando. Siempre es difícil proyectar, construir una alternativa viable, pero en Córdoba se ha consolidado y vamos a seguir avanzando en todo el país. P- Hasta ahora no se ve un correlato en su provincia del armado de este nuevo espacio nacional. ¿Van a llevar estos encuentros a Río Negro? R- El correlato está. Vamos a ir a Bariloche, para la primavera, y voy a convocar a muchos dirigentes que tienen que ver con esta idea. En principio mi presencia en Río Negro está ligada al desarrollo de la propuesta nacional. Yo he tenido una posición muy clara: el partido en Río Negro no debe ser intervenido. Está organizado, ha funcionado. Y voy a darle la oportunidad de tener un diálogo con nosotros. Voy invitar a las autoridades del partido. Este espacio va a ser una corriente mayoritaria en el peronismo en los próximos seis meses. Tengo mucha confianza en que será así.

“El precio de no tener ministro de Economía”

P- El debate interno del oficialismo por las tarifas parece haber dado impulso a acuerdos parlamentario entre los distintos peronismos...

R- La oposición no podía aparecer pasiva ante este tema. Vamos a ver cómo sigue. El gobierno se ha equivocado, en estos días no ha habido gradualismo. Las encuestas no le deben estar dando bien. Sumado al impacto dólar... Está pagando el precio de no tener un ministro de Economía.

