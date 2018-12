Reunión con fuerte carga simbólica entre Macri y Theresa May

El presidente Mauricio Macri y la primera ministra británica Theresa May mantuvieron ayer un encuentro, durante un alto en la cumbre de líderes del G20, durante el cual se comprometieron a fortalecer el vínculo comercial entre el Reino Unido y el Mercosur.

Este es el primer encuentro entre líderes de ambos países en suelo argentino desde la finalización de la guerra de Malvinas en 1982. Durante la reunión no se habló de la soberanía sobre las islas, según señalaron fuentes oficiales.

Sin embargo ambas administraciones habían elogiado durante esta semana el acuerdo alcanzado por medio del cual habrá dos vuelos mensuales desde las Malvinas hacia la ciudad de Córdoba.

E presidente argentino estuvo acompañado por Marcos Peña, Jorge Faurie, Nicolás Dujovne, Fernando De Andreis y Fulvio Pompeo. Macri le agradeció a May el apoyo de Londres en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y por el acceso a la OCDE.

Macri y May celebraron el acuerdo Vodafone-Telecom para que ambas compañías puedan trabajar juntas, sobre todo en lo referido al 4G.

La premier propuso iniciar conversaciones para avanzar tanto con la Argentina como con el Mercosur en la nueva relación con el Reino Unido de modo independiente, ante el proceso de salida de la Unión Europea. Fuentes destacaron que Macri habló sobre las buenas oportunidades para invertir en energía, minería y turismo en el país.

Para Macri las actividades de la cumbre y los apoyos de los principales líderes del planeta significan un respiro frente a la crisis económica. May no está en una mejor posición, ya que intenta atravesar la dramática disputa para lograr el acuerdo de salida de la Unión Europea, con una votación clave en el Parlamento el 11 de noviembre. En la previa la mandataria buscó instalar que el desprendimiento no modificará el escenario y la postura de Londres sobre las Malvinas.