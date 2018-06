Reunión entre Macri y Carrió: ¿cómo está la alianza de Cambiemos?

La diputada nacional Elisa Carrió ratificó que está “al lado de (Mauricio) Macri” y aseguró que “estamos en un buen camino” en materia económica.

Carrió, quien había cuestionado a sus colegas del interbloque Cambiemos por el apoyo al proyecto para legalizar el aborto en Diputados, realizó estas declaraciones al ingresar a la Quinta de Olivos, donde participó de una reunión con el presidente y otros funcionarios que se prolongó durante una hora y media.

Al ser abordada por los periodistas, Carrió dijo que el dólar “va a bajar” y ante la designación del ministro de Finanzas Luis Caputo al frente del Banco Central y la reacción de los mercados, replicó: “Que se tranquilicen, estamos en un buen camino”.

Nota Relacionada: Aborto legal: Elisa Carrió, furiosa tras la votación

Al finalizar el encuentro, el presidente Macri publicó en su cuenta de Twitter una foto, en el que se lo ve junto a Carrió.

Del encuentro participaron, además, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Producción Francisco Cabrera y el secretario de Comercio, Miguel Braun.

Al ingresar a Olivos, Carrió insistió en que no se romperá la alianza Cambiemos (PRO-UCR-Coalición Cívica) y aclaró que su enojo al votarse el proyecto de legalización del aborto fue contra el presidente de la Cámara de Diputado, Emilio Monzó, porque “hace dos años” no le da el uso de la palabra.

El jueves, luego de que la Cámara de Diputados le diera media sanción al proyecto de ley de legalización del aborto, Carrió dio un mensaje al interior de la coalición de gobierno, al levantarse de su banca, enojada, y advertir a sus pares del bloque oficialista: “Es el último esfuerzo que hago para preservar la unidad” de Cambiemos.

Más tarde, en una serie de mensajes por Twitter, le bajó el tono a su afirmación, al asegurar que tiene una “excelente y permanente relación con Olivos” y señalar que apeló “a la unidad de Cambiemos y les hablé a los diputados nacionales para que reine la concordia y no la grieta”.

Sobre la legalización del aborto ratificó: “Mis convicciones no cambian nunca, las tengo desde que entré a la Cámara de Diputados; pregúntenle a los que cambian las convicciones como Cristina (Fernández de Kirchner), como otros. Parece que las convicciones se cambian en media hora, no se si es por plata o no, pero se cambian en media hora”.

Y, reiteró que está en contra de legalizar el aborto porque “soy cristiana, de eucaristía diaria. El dolor en mi alma (por la aprobación) es muy grande”.

Nota Relacionada: Dujovne: “El programa económico sigue siendo el mismo”

Además elogió que la jornada haya terminado sin violencia y advirtió que “quizá, si ganaba el no, iba a haber violencia”.

Por otra parte, el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, afirmó que está “100 por ciento” garantizada la continuidad de la CC dentro de Cambiemos.

Sánchez, uno de los dirigentes de más confianza de Carrió, explicó que el enojo de Carrió se debió a que es un “tema muy sensible y costoso en lo personal”.

Para Sánchez, la reacción de Carrió en el recinto fue más emocional que política, ya que es un tema que “le afecta personalmente”.