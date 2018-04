Ruidos en la coalición oficial: ¿cuál es el rumbo de Cambiemos?

Pero hay provincias, fundamentalmente gobernadas por el peronismo, donde no hay candidatos intocables y donde la discusión será más dura. Tal es el caso de Entre Ríos, La Rioja, Santa Fe, pero sobre todo de Mendoza (Cornejo no tiene reelección), donde ya suenan Julio Cobos y el ministro de Economía local, Martín Kerchne, y Córdoba, donde ya se enfrentan los radicales Mario Negri y Ramón Mestre, y pelea también Héctor Baldasi del Pro. Falta, esto recién empieza.

En Capital la situación es bastante más incierta, dado que Cambiemos no fue allí como marca: el PRO y la CC fueron juntos, con el acompañamiento de algunos nombres propios del radicalismo, pero orgánicamente la UCR acompañó a Martín Lousteau. El macrismo no quiere internas, algo que viene pidiendo Lousteau hace años, sino listas únicas en todos los distritos que sea posible, y así lo da a entender el presidente del PRO, Humberto Schiavoni, sobre todo donde hay candidatos evidentes, como Vidal y Larreta.

En su Comité Nacional a principios de mes, la UCR reclamó, en la voz de Cornejo, “trato igualitario” dentro de Cambiemos. Ya había planteado la necesidad de que quien acompañe a Macri como vice en 2019 sea un radical (no se descartó a él mismo) y de que el radicalismo influya más en la agenda del Ejecutivo. “Habría que preguntarle a Cornejo cuántos del PRO tiene ahí en el gabinete de Mendoza”, retruca una fuente de la Rosada.

Entre los más duros de la mesa chica, la actitud de los aliados –en medio de la ofensiva opositora– no gustó nada. Y la evaluación de las motivaciones fue otra: empezaron –sostienen– las presiones por las candidaturas y espacios de decisión.

“Cambiemos está cada vez más firme. Con orgullo podemos decir que es el espacio político más importante de la Argentina”.

Rogelio Frigerio,

ministro del Interior

En esas dos patas de Cambiemos hay una preocupación puntual, respaldada además por encuestas: la imagen del gobierno cae en la clase media.

En diciembre, el radicalismo eligió como su titular a su figura de mayor peso territorial: el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Monzó, una pieza clave en el Congreso

En medio de la tensión por las tarifas, emergió un frente que estaba abierto en segundo plano. Emilio Monzó, la principal pata peronista en Cambiemos, anticipó que deja Diputados en 2019. Con Macri en el poder, perdió terreno ante Peña y quedó fuera de la mesa chica. Era partidario de ampliar la alianza al peronismo. “Lo vamos a extrañar”, dice el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, que ríe cuando se le pregunta si es el “último peronista” de Cambiemos: “Cambiemos se origina en la afluencia de gente de distintos espacios políticos, esa impronta va a seguir, es la esencia de nuestro espacio”, asegura. En el Ejecutivo creen que si Monzó buscó despertar respaldo fue inefectivo y un error: a año y medio del recambio, el gobierno ve herido a su principal articulador con la oposición en el Congreso.

Wisky: “Las tensiones son necesarias”

R- Las listas de unidad se dan donde hay liderazgos definidos. Donde haya liderazgos competitivos la solución va a ser la interna. Pero si hay liderazgos muy consolidados, es un desgaste innecesario las PASO. Hay que tener adultez dirigencial enorme y ver cuando uno capaz que no es el indicado.

R- Siempre estamos abiertos a poder trabajar con el partido del gobernador, si así se acuerda en el espacio y si está también la voluntad del otro lado. Las voluntades se ven en el hacer, no en el decir. Lo vamos a ver después de junio.

R- Sí, siempre es así. Es un espacio poroso, por eso permite ingresar y salir, es parte de este dinamismo. En Río Negro, nosotros arrancamos Pro y radicalismo y ahora ingresa el ARI, pero seguimos abiertos a probables alianzas de otros sectores que son necesarios, si esa construcción se da, no queremos hacerlo contra natura.

R- No, para mí es una fuerza de gobierno, con una dinámica nueva, en un escenario político diferente a lo clásico, donde los partidos eran más verticalistas. Las patas son Coalición Cívica, Radicalismo y Pro; unos dominan por presencias personales muy importantes, otros por presencia territorial importante, y otros dominan por el ejercicio del hacer, que es el Pro. Las tensiones son necesarias para encontrar soluciones y construir poder día a día.

Quiroga: “La UCR es un partido del poder”

“Yo no soy candidato a nada... todavía. Tengo un mandato, tengo que terminar mi gestión, donde lo mejor está por venir. Esto, más presidir Cambiemos me lleva mucho tiempo. Lo vamos a analizar, sin prejuicios y sin obsesión personal. Creo que hay que abrir la discusión, no hay que tener prejuicios. La única condición es que el que sea se sienta oficialista”, dice el intendente de Neuquén, Horacio Quiroga, cuando se le pregunta si peleará la gobernación.

P- ¿Se abriría el espacio al gobernador y al MPN?

R- Pero si yo mismo lo he invitado al gobernador a que venga a Cambiemos si se siente oficialista. Una de las formas que tiene de dar una prueba de amor al gobierno nacional, si así lo siente, es que haga las elecciones a gobernador el mismo día que las del presidente. Es una persona decente, pero está en una encrucijada. Él es de River y quiere hinchar por Boca.

P- Como radical, ¿se siente parte de una fuerza de gobierno o se sienten socios de menor peso en Cambiemos? En el comité nacional de la UCR se pidió igualdad de condiciones con el Pro.

R- Nosotros hemos decidido participar de una herramienta, la nave nodriza, que se llama Cambiemos. Es una herramienta electoral pero también una herramienta de gobierno. El que no se sienta parte de esto no puede estar en Cambiemos. El radicalismo tiene que ser un partido del poder: lo fuimos con Alfonsín, con De la Rúa, más allá de los resultados, y lo estamos siendo con Cambiemos. Obviamente con los debates internos que corresponden, el gradualismo ha sido producto de esos debates, atenuar el nuevo régimen previsional también. Esas decisiones tuvieron que ver con la discusión dentro de Cambiemos. Pero también hay una responsabilidad indelegable, la del presidente, que elige su equipo y quiénes son los ejecutores.