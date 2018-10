Se cancelaron 60 vuelos por un asamblea de pilotos

La empresa Aerolíneas Argentinas lamentó hoy las medidas de fuerza impulsadas por gremios de pilotos y pidió disculpas a los 7.000 pasajeros de 60 vuelos que deberán ser cancelados a lo largo de la jornada.

Los pilotos representados por APLA realizaban asamblea para organizar la marcha hacia el Centro Metropolitano de Diseño (CMD) donde los siete gremios aeronáuticos protestarán contra la política aerocomercial del Gobierno de Mauricio Macri.

Además, según pudo saber la agencia NA, los pilotos liderados por Pablo Biró debatían sobre la política aerocomercial del Gobierno con duras críticas al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Biró delantó a Télam que concurrirá a los tribunales federales de Comodoro Py para ratificar una denuncia hacia el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, “por incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Y aclaró que lo hace ante “el otorgamiento indebido de rutas a la empresa low cost Norwegian”, que el Gobierno dispuso hace pocos días.

“Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente que una medida de fuerza impulsada por los gremios APLA y UALA afectará hoy a más de 7000 pasajeros. Una asamblea comenzó poco después de las 7:00 de la mañana y duraría 3 horas, lo que obligará a cancelar al menos 60 vuelos”, señala la empresa.

“Por la asamblea, los pilotos no toman los vuelos, lo que obliga a cancelar las operaciones de la empresa. Otra vez, el reclamo gremial no es contra la compañía, por lo que Aerolíneas no pude dar respuesta a los planteos sindicales”, añade el comunicado.

“Aerolíneas Argentinas pide disculpas a sus pasajeros por los inconvenientes causados por esta medida de fuerza que lamenta.

La empresa está trabajando para intentar normalizar sus servicios y poder reubicar a todos sus pasajeros en vuelos del día de la fecha”, expresó la empresa de aeronavegación.