Se reúne el directorio del FMI y define el acuerdo con la Argentina

El Directorio del FMI analizará hoy en Washington la ampliación del préstamo “stand-by” hasta los 57.100 millones de dólares. Se espera que en el encuentro el board del Fondo defina la aprobación del acuerdo anunciado un mes atrás después de que Diputados dio media sanción, en la madrugada de ayer y con apoyo de sectores de la oposición peronista, al Presupuesto 2019.

La sanción en Diputados era considerada clave para obtener la luz verde del Fondo. En una sesión que se extendió por más de 18 horas, y que dio lugar a serios incidentes en los alrededores del Congreso, la Cámara aprobó el proyecto consensuado con los gobernadores por 138 a favor, 103 en contra y 8 abstenciones.

El nuevo acuerdo fue anunciado a fines de septiembre por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y la titular del FMI, Christine Lagarde en Nueva York. Implica una revisión del acuerdo de junio, que no alcanzó a frenar una crisis cambiaria que llevó el dólar por encima de los $40. La crisis llevó al país a incumplir los compromisos, que fueron revisados y ahora incluyen mayores exigencias de reducción del déficit.

El programa establece un monto adicional de u$s 7100 millones al obtenido en junio, que fue por un total de US$ 50.000 millones. A diferencia del primero, estos fondos extras no tienen carácter precautorio es decir que son de libre disponibilidad.

El nuevo acuerdo incluiría un desembolso de u$s 14.000 millones en lugar de los u$s 6.000 millones iniciales y para el año próximo de u$s 23.000 millones en lugar de los u$s 11.000 millones previstos.

Se estima que el primer desembolso sería de unos u$s 6700 millones. Llegarían en las próximas semanas. Con este acuerdo, el gobierno busca despejar el temor de un incumplimiento de los servicios de la deuda.