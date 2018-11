Según CAME, las ventas minoristas cayeron un 9,4 por ciento en octubre

Las ventas de los comercios minoristas se derrumbaron 9,4% anual en octubre, y acumularon así diez meses de retracción por la “muy visible” pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios y de los ingresos de las familias. La baja de las ventas minoristas medidas en unidades se ubicó en octubre en el 4,9% para el acumulado de 2018, informó este domingo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“Todos los rubros que componen la canasta minorista tuvieron caídas muy fuertes en un mercado que vendió lo justo y necesario”, dijo la entidad. La gente controló mucho el gasto con tarjetas y le escapó incluso a las cuotas sin interés por las altas tasas punitorias cuando se paga solo el mínimo, agregó la entidad; aunque entre la opción de abonar en un solo pago o en más de uno sin interés, siempre se eligió a plazo.

En cuanto a las ventas por el Día de la Madre, la celebración en octubre ayudó a mejorar la situación en relación a septiembre, pero no frente al año pasado dado que se observó un caída fuerte. “Se vendió muy poco, el regalo fue discreto, y si bien hubo muchísimas promociones, no alcanzaron para salvar la fecha donde las familias hicieron más paseos que compras”, dijo la CAME. E indicó “que la caída en el poder adquisitivo del ingreso familiar es muy visible y la demanda no está pudiéndose sostener siquiera con las oportunidades de financiamiento que ofrecen algunos negocios”.

En octubre el 76,4% de los comercios consultados tuvieron bajas anuales en sus despachos, sólo 17,4% crecieron y el 6,2% se mantuvo sin cambios. “Hay mucha preocupación entre los empresarios sobre cómo será la venta de fin de año si el mercado no repunta”, dijo la CAME.