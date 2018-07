Timerman dice que alguien frena la causa por la AMIA

En una declaración indagatoria en su domicilio, el ex canciller Héctor Timerman negó ayer haber participado de una reunión secreta en Alepo como parte de la negociación por el memorándum de entendimiento con Irán por el atentado contra la AMIA. Timerman defendió la firma del pacto, insistió en que “nunca estuvieron en peligro las alertas rojas” activadas por Interpol contra los acusados del atentado y sostuvo que “hay alguien a quien le interesa que la causa no avance, no es iraní y no sé porqué lo hace”.

“¿A quién le conviene que en cuatro años estemos en silencio? No hay nadie ni siquiera que reemplace a Nisman. ¿A quién le conviene esto? Es muy difícil. Yo creo que hay alguien que está frenando esto y no es iraní. Sé que a Estados Unidos y a Israel le conviene”, afirmó el ex canciller.

“ Yo me fui en 2015, ya era inconstitucional el memorándum y pasaron cuatro años. ¿Pueden decirme en qué avanzo la causa? Lo único que avanza es mi cáncer y esa es una gran frustración”, dijo Timerman.

Timerman debía declarar ayer en videoconferencia, pero el trámite se frustró por inconvenientes técnicos con el sonido. Los jueces se presentaron en el domicilio de Timerman quien con la dificultad técnica del audio no obstante sí contestó todas las preguntas del fiscal de juicio Marcelo Colombo.