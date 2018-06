Urtubey insiste: en el PJ “se puede” sin los votos de CFK

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sostuvo que la postulación del PJ en 2019 “puede privarse del caudal electoral” de la expresidenta y actual senadora Cristina de Kirchner.

En este sentido, el mandatario norteño dijo que los apoyos electorales son “muy líquidos” y que pueden oscilar en poco tiempo.

Consultado acerca de si la opción electoral que presente el PJ el año que viene puede resignar los votos que acapararía la líder de Unidad Ciudadana, Urtubey respondió: “Sí, pero falta un año. No veo que ahí haya un problema. Dependerá de que nosotros podamos conectar con la gente”. Y al respecto agregó: “Hoy el apoyo electoral es muy líquido, dura muy poco. Se va generando elección tras elección”. Si bien no descartó la unidad entre los sectores del peronismo, el gobernador dijo que lo primordial es que “la competitividad” de la oposición no va a estar dada por “cuán unidos estén los dirigentes” sino por “cuán cerca o lejos” se esté de la gente. “Los ciudadanos necesitan encontrar dirigentes que realmente los representen. Esto no quiere decir que sea enemigo de la unidad. Puede darse con unidad o sin ella”, concluyó.