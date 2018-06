P- ¿Cómo vivió esa madrugada en la que los números cambiaban a cada minuto?

R- Se vivió con tensión, sabíamos que era una votación muy pareja, y que íbamos a tener indecisos que lo iban a definir en el propio debate y en el momento de la votación. Por más que uno esté preparado, se tensiona igual. Pero fue un debate que nos dejó una enseñanza institucional y más satisfechos porque salió positivo.

P- ¿Qué significa esta media sanción?

R- Si ves el mapa del mundo, donde esto ya está aprobado, significa mucho más que el aborto. Te ponés a la altura de los países desarrollados, y eso implica no sólo un salto en política sanitaria, sino en política en general. Sacás un tema que estaba escondido, lo pones arriba de la mesa, le das un marco jurídico para que las políticas instrumentales, sanitarias, tengan efectividad. Es un proceso cultural que supera el debate en sí.

P- Falta el Senado, pero ya se habla como si estuviera aprobado. ¿Cómo ve la discusión allí?

R- Cuando me preguntaban por este tema, antes de llegar al recinto, yo decía que iba a salir muy estrecho, pero que iba a salir. Y cuando me decían, entonces, que el Senado era complejo, siempre decía que una vez que salga de Diputados, en el Senado va a ser mucho más factible que salga que en propio Diputados. Ya hubo expresiones de los bloques mayoritarios de que van a allanar el camino para que salga. Se estuvo diciendo que estamos abajo, pero no estamos tan abajo como estábamos en Diputados. Así que vemos muy altas chances de que salga.

P- ¿Ves chances de que se introduzcan cambios?

R- Esto es un acuerdo transversal, de diez proyectos, de la mayoría de los bloques. Es la ley posible, puede ser perfectible, pero en este proyecto están todas las miradas. Va a ser complicado cambiar.

P- Pichetto dijo que puede salir como está. Es una señal.

R- Claro. De un proyecto donde no se reconocía la objeción de conciencia, se reconoció; la asistencia de tutores o progenitores para menores de 16 años, salió; las consejerías, salió; la promoción y activación de todas las políticas educacionales de sexualidad y métodos anticonceptivos, también. Hay márgenes para cambiar, pero son menores.

P- De aprobarse, ¿cómo garantizar que las provincias cumplan con la ley?

R- Va a haber que trabajar mucho. Este es un tema que surgió de abajo hacia arriba, y va a ser central el tutelaje social. Hay agrupaciones civiles que acompañaron esta ley y que están en todas las provincias. Vamos a tener una garantía que no teníamos, porque no estaba el marco de discusión social y política tan visible como ahora, una cobertura de legitimidad social de un tema tabú. Con eso es difícil que la Justicia, en los distintos territorios, se oponga, como se venía oponiendo. Esto no es una bisagra sólo en el trámite parlamentario-legal, sino que tiene las dos sustancias que hacen al poder político: legitimidad social y la legalidad. Con la aplicación de causales había legalidad, pero no se veía firme la legitimidad. Ahora las dos patas van a estar muy firmes. Va a ser difícil que alguien no lo quiera aplicar.