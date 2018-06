Venden u$s 500 millones para contener al dólar en $ 26,45

Por primera vez tras conocerse el monto del acuerdo con el FMI (por u$s 50,000 millones), el Banco Central reapareció con ventas y el dólar operó ayer estable al récord de $ 26,45 en agencias y bancos de la city porteña.

En la plaza paralela, el blue subió 33 centavos a $ 26,63.

La autoridad monetaria definirá en breve si cambia o no su tasa de política monetaria, que subió al 40% en mayo pasado en medio de la corrida cambiaria.

El lunes, sin oferta por parte del BCRA ni ventas del Banco Nación, el dólar se disparó sobre el cierre 47 centavos tras el acuerdo alcanzado la semana pasada con el FMI para calmar a los mercados luego de la reciente corrida cambiaria.

Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa trepó 69 centavos y cerró a $ 26 en una jornada con poco volumen de negocios (cayó 22% a u$s 528 millones). Sucedió luego de que el jueves el país obtuvo una línea de crédito stand- by por u$s 50.000 millones, con un compromiso de una aceleración en la reducción de su déficit fiscal, entre otras medidas.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron ayer u$s 10 millones hasta los u$s 49.640 millones.