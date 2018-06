Voces (y reproches) en el Senado contra un voto exprés para el aborto no punible

Minutos después de su aprobación, los presidentes del bloques del PJ, el kirchnerismo y Cambiemos coincidieron en el que Senado debe dar rápida sanción al proyecto por la despenalización del aborto. Ayer empezaron a escucharse las primeras voces, no sin algún tono de reproche, contra de esa pretensión.

La senadora nacional de Cambiemos Silvia Elías de Pérez advirtió que el Senado debe “revisar” la media sanción de Diputados y consideró que la propuesta demuestra “el fracaso del Estado como garante de la vida”.

“No podemos permitirnos un país que avale la discriminación de un ser indefenso, que haya discriminación entre un niño o niña por nacer deseado y uno que no lo es y que por ello puede ser descartado”, dijo Elías de Pérez, secretaria parlamentaria del interbloque Cambiemos .

A la par, el vicepresidente del bloque del justicialismo, José Mayans, ratificó que votará en contra del proyecto al considerar que no cree que exista “el aborto seguro”. “El que no está de acuerdo es retrógrado y el que está a favor es progresista; no me parece bien eso”, dijo a Radio Rivadavia el senador nacional del PJ por Formosa, quien consideró que se deberá dar “una discusión profunda” en el Senado.

“En principio a mí, por más que tenga 70 votos a favor, es un tema muy profundo y hay que respetar la vida desde la concepción”, sostuvo sobre la postura que tendrán los 72 senadores. “En ninguna clínica del mundo el aborto es seguro para la mujer”.

El senador peronista pidió respetar todas las posturas y declaró que “la protección de la vida es desde la concepción”, y que “un niño por nacer tiene derechos y obviamente debe tener la protección por parte de la madre y del Estado”.

Elías de Pérez advirtió que el Senado debe analizar el tema “con la seriedad y con los tiempos que un tema de tanta trascendencia se lo merece” y no descartó la posibilidad de trasladar el debate a las provincias.

“Es muy importante escuchar la opinión de todas las provincias, llevar el debate al interior del país como se ha hecho en debates de similares características”, explicó la legisladora del radicalismo. “Si insisto en reclamar un debate profundo, en lugar de un trámite exprés, es porque es un tema de vida o muerte. Hay que hablar seriamente, sin chicanas ni ironías: no es que estemos queriendo oponernos a la legalización del aborto por cuestiones morales o religiosas, éste es un tema de estricto derecho positivo y en él el derecho a la vida debe primar por sobre los demás derechos”, añadió.