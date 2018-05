Volver al FMI: ¿última carta de Macri para salvar el gradualismo?

No hay certezas por ahora. Según el Ministerio de Hacienda, que encabeza Nicolás Dujovne, y el FMI, el gobierno negocia un crédito “stand-by” de “alto acceso”, un préstamo de duración flexible entre 1 y 3 años, sujeto al cumplimiento de “las políticas del FMI”. La cifra oscila, dependiendo de las fuentes, entre los u$s 20.000 y 30.000 millones, pero no hubo aún confirmación oficial, tampoco sobre la tasa, aunque se habla del 4%.

“El gobierno no ataca el déficit fiscal de manera frontal y brutalmente, lo hace con el transcurso del tiempo y la capacidad de la sociedad argentina”.

“No vine a negociar ningún tipo de programa, porque la Argentina no necesita eso y tampoco lo pidió”.

Christine Lagarde en Buenos Aires,

16 de marzo de 2018

Qué pidió la misión

que vino en septiembre

Un equipo de técnicos del FMI visitó el país en septiembre de 2017 para una consulta periódica, por primera vez desde el 2006. Esto pidió:



Se precisan esfuerzos adicionales. Un menor déficit fiscal reduciría las vulnerabilidades externas, generaría credibilidad y ayudaría a anclar las expectativas de inflación y mitigaría las vulnerabilidades de generaría un endurecimiento de las condiciones de financiamiento .



Es esencial reducir el gasto público, sobre todo en los ámbitos en que ha aumentado en los últimos años, en particular salarios, pensiones y transferencias sociales.



La reforma de las instituciones del mercado laboral contribuiría a reducir la informalidad.

Una palabra maldita en la historia económica argentina

“El FMI es una palabra que despierta todos los temores de los argentinos, bien no va a caer. Este último mes, a aquellos que creen que el ajuste de tarifas lo tiene que pagar el Estado y no los ciudadanos le preguntamos cómo lo tiene que pagar el Estado. Tomando deuda lo dice el 2%. O sea, la política que implementa el gobierno es popular para el 2%. El 18% emitiendo dinero, que termina en inflación. Y el 76% dice que lo debería recortar de otro presupuesto”, cuenta Giacobbe. La pregunta es de dónde recortar: “Nadie sabe. ¿Obra pública, jubilados, empleados públicos, educación, salud? No, no y no. Saben lo que no quieren, pero no saben cómo hacerlo de otra manera”, dice Giacobbe.