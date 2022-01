Ariel Winograd, un director que «arregla el mundo» con cine

Ariel Winograd es uno de los directores argentinos más exitosos de los últimos años por lo que un estreno bajo su nombre no significa uno más ni pasa desapercibido.

A dos años de la prestigiosa “El Robo del Siglo”, el realizador volvió con “Hoy se arregla el mundo”, un drama que protagoniza Leonardo Sbaraglia.

Cuenta la historia de un padre que tiene una relación distante con su hijo. Antes de morir la madre del chico, con la que apenas lo unió una relación casual, le confiesa que él no es el padre.

El hombre le confiesa eso al niño y él le pide que al menos lo ayude a encontrar a su verdadero papá. En ese viaje comienza la trama central del film que estrenó en salas el 13 de enero.

“Hoy se arregla el mundo es un proyecto que viene de la mano de Patagonik, que son los mismos productores con los que hicimos “Sin Hijos” y “Mamá se fue de viaje”. En este caso también es del mismo autor, Mariano Vera”, expresó Winograd en diálogo con Río Negro.

Su tercera colaboración con el guionista guarda una estrecha relación con las anteriores. “La conexión más directa es que los protagonistas varones en cada una están buscando respuestas sobre lo que significa la paternidad”, aseguró al respecto.

La atracción del director por el argumento se dio de forma instantánea. “Me habían ofrecido el proyecto hace un par de años y me encantó. Me pareció una historia que tenía mucha sensibilidad y una profundización en el viaje del protagonista que me interesaba retratar”, comentó.

Es su primera película junto a Sbaraglia con el que anhelaba trabajar desde hace tiempo. “En su momento cuando me ofrecieron el guión hablamos de quién podía ser el protagonista y surgió el nombre de Leo (Sbaraglia), teníamos ganas de trabajar hace rato juntos. Leyó el guión y le gustó. Nos conocíamos por trabajar en un comercial y habíamos hablado varias veces para otros papeles que no se dieron”, reveló.

Leonardo Sbaraglia y el joven Benjamín Otero forman una dupla entrañable en “Hoy se arregla el mundo”.

El otro protagonista es Benjamín Otero de 11 años que ya tuvo su primer rol en Pérdida cinta de 2018 con Luisana Lopilato.

“No lo había visto actuar nunca, se hizo un casting bastante masivo. Lo hizo María Laura Berch que además fue la coach de él y la directora de casting de la película. Benja nos sorprendió a todos”, reconoció Winograd.

“Trabajar con chicos me resulta interesante por el lado de mostrar la mirada más ingenua y sin prejuicios que tienen, desde el punto de vista infantil”, agregó.

Todas sus películas anteriores tienen una fuerte presencia de comedia. “Hoy se arregla el mundo” no es la excepción pero tiene tintes más dramáticos que sus predecesoras. “Es la película más emocional que hice, por todo lo que sucede al niño y que lo motiva a empezar ese viaje”, afirmó.

El rodaje terminó justo antes de que comience la cuarentena por la pandemia. El estreno se pospuso dos veces, primero iba a ser en agosto de 2020 y después en semana santa de 2021.

La industria cinematográfica vive un momento complejo. Las restricciones por la pandemia y el crecimiento de los servicios de streaming hicieron que el cine baje sus recaudaciones.

“Se perdió el hábito de ir al cine, todos lo perdimos un poco pero creo que va a volver a tener la fuerza de antes. Hay casos como los de Spiderman pero es el único en toda la pandemia que hizo números como los de antes”, analizó Winograd.

“Han cambiado los hábitos de consumo, todos nos estamos volcando a ver películas en plataformas, no lo veo ni como algo bueno ni como algo malo, es entender cómo han migrado los espectadores. El cine es una primera ventana para estrenar después en streaming”, añadió en ese sentido.

A modo de ejemplo el director comparó: “Entre el jueves 13 y el viernes 14 fueron 98.000 al cine en Argentina. Hace dos años solo el Robo del Siglo hizo 100.000 en un solo día. La concurrencia bajó mucho”, indicó.

“Antes le prestaba más atención a las cifras, ahora parece algo de otra época, el mercado se ha modificado. No quita que siga viéndolo y siempre es lindo que la gente vaya a las salas”, continuó.

Acerca de las referencias para “Hoy se arregla el mundo”, Winograd señaló que “la mayor referencia que tuvimos fue “Luna de Papel” de Peter Bogdanovich. La influencia se puede ver en la relación de los protagonistas”.

«Luna de Papel» de Peter Bogdanovich, una de las referencias de «Hoy se arregla el mundo»

La película argentina llegó una semana después del fallecimiento del aclamado director y se podría considerar un homenaje.

Sobre la actualidad del cine, Winograd reconoció que no hubo ninguna película en especial que lo haya conmovido recientemente pero sí destacó “la última temporada de Curb your enthusiasm”, la serie de Larry David, co-creador de Seinfeld.

De los últimos años, valoró especialmente “The King of Staten Island”. “Me parece un peliculón, Judd Appatow me sigue pareciendo una gran guía y fuente de consulta, siempre vuelvo a ver sus películas y encuentro algo nuevo”, contó.

En una época difícil para estrenar películas en cine, Ariel Winograd volvió a apostar fuerte con “Hoy se arregla el mundo”. Con un gran elenco, el llanto y las risas están aseguradas.

“El Robo del Siglo”, el último gran éxito del cine nacional

Guillermo Francella y Diego Peretti protagonizan la película sobre el robo al Banco Río de 2006.

Solo tres películas en la historia del cine nacional llevaron más gente en sus primeros cuatro días en salas que “El Robo del siglo”.

La cinta que retrata el mítico asalto al Banco Río del año 2006, cortó 417.000 boletos entre jueves y domingo. La superan El clan (504.000), Relatos salvajes (450.000) y Metegol (425.000).

En total la vieron más de 2 millones de espectadores (2.069.809) y quedó en el 13° puesto de las más vistas en la historia del cine argentino. Winograd también tiene en el Top 20 a Mamá se fue de viaje, vista por 1.713.606 de personas.

“El balance del Robo del siglo es impresionantemente positivo, es una película que sigue viva y se ha estrenado en muchísimo países del mundo”, destacó al respecto Winograd.

De hecho, se convirtió en el primer film argentino en ser estrenado en China con fines comerciales. “Cada vez que la pasan en la tele se habla de la película. Estoy muy honrado de haberla dirigido, tengo el mejor de los recuerdos, el público la ha disfrutado mucho”, agregó el director.

Así como “Hoy se arregla el mundo” se terminó de rodar justo antes de la pandemia, para “El Robo del Siglo” la fecha de estreno también llegó justo ya que se lanzó en enero del 2020.