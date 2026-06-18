Así es la casa de 37 m² que eligió Elon Musk pese a tener una de las mayores fortunas del mundo

Cuando se habla de multimillonarios, la imagen suele estar asociada a mansiones, propiedades de lujo y residencias valuadas en millones de dólares. Sin embargo, Elon Musk tomó una decisión que rompió con ese estereotipo: mudarse a una vivienda prefabricada de apenas 37 metros cuadrados cerca de las instalaciones de SpaceX en Texas.

El fundador de Tesla y SpaceX llamó la atención hace algunos años al anunciar que vendería gran parte de sus propiedades para simplificar su vida. Desde entonces, una pequeña casa modular se convirtió en símbolo de ese cambio de estilo.

Cómo es la casa de 37 m² que eligió Elon Musk

La vivienda corresponde a un modelo conocido como Boxabl Casita, una casa prefabricada diseñada para aprovechar al máximo cada metro cuadrado. A pesar de sus dimensiones reducidas, incluye sala de estar, dormitorio, cocina equipada y baño completo.

La estructura fue pensada para fabricarse en serie y transportarse de manera sencilla, una de las razones por las que se convirtió en uno de los proyectos más comentados dentro del mercado de las viviendas modulares.

Según trascendió, el valor de estas unidades ronda los 50.000 dólares, una cifra muy baja en comparación con las propiedades que suelen habitar las personas con grandes patrimonios.

De mansiones millonarias a una vida más simple

En 2020, Musk anunció públicamente que comenzaría a desprenderse de la mayoría de sus bienes inmuebles. En los años siguientes vendió varias propiedades en California valuadas en decenas de millones de dólares y aseguró que buscaba reducir sus posesiones materiales.

La decisión generó sorpresa porque contrastaba con la imagen habitual de los grandes empresarios tecnológicos. Mientras otros multimillonarios amplían sus colecciones de inmuebles, Musk eligió instalarse en una vivienda compacta ubicada a pocos minutos de uno de sus principales centros de trabajo.

El auge de las casas pequeñas

Más allá del caso de Musk, las viviendas de dimensiones reducidas ganaron popularidad en distintos países por su menor costo de construcción, eficiencia energética y rapidez de instalación.

Las llamadas tiny houses o casas compactas proponen una forma diferente de habitar los espacios: menos metros cuadrados, menos mantenimiento y un diseño pensado para aprovechar cada rincón.

Por eso, la elección del empresario volvió a poner el foco en una tendencia que crece en todo el mundo y que demuestra que, incluso para algunas de las personas más ricas del planeta, el tamaño de una casa no siempre define la calidad de vida.