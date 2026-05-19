Construyeron una casa de 42 m² con una fachada única en Bariloche: “Animarse a hacer algo distinto”

Una casa modular de apenas 42 metros cuadrados logró captar la atención en San Carlos de Bariloche por su diseño poco convencional y una llamativa fachada espejada importada desde China. El proyecto, que demandó alrededor de 700 días de trabajo, fue fabricado en Junín y luego trasladado a la Patagonia para su instalación definitiva.

Detrás de la iniciativa está el desarrollador inmobiliario Germán Rimoldi, quien destacó la importancia de innovar dentro de una industria tradicional. “Animarse a hacer algo distinto tiene dos cosas: la primera es que la gente que conoce de la industria tuvo la sabiduría para darnos el espacio para proponer cosas distintas”, explicó.

Según detalló, tanto las fachadas como las columnas utilizadas se alejan de los formatos habituales de construcción. “Las fachadas, las columnas… en general no se construye así. Animarse a hacer algo distinto no es posible sin ese apoyo”, sostuvo.

Fachadas espejadas y estrategia para alquiler turístico: cuánto cuesta esta casa modular en Bariloche

Uno de los elementos más distintivos de la vivienda son sus fachadas espejadas, que tuvieron un costo de 14.500 dólares y fueron importadas desde China.

La elección no fue solamente estética. Según explicó Rimoldi, el objetivo fue generar una estrategia de diferenciación para el mercado de alquileres temporarios.

“Te construís la casa, hacés algo distinto y llamativo. Capturás la atención en Airbnb y eso permite que la casa se pague sola o tenga una mejor renta que las propiedades vecinas”, afirmó.

De acuerdo con el cálculo realizado por el desarrollador, el revestimiento espejado representa un costo aproximado de 350 dólares por metro cuadrado sobre la superficie total de la vivienda.

Cuánto costó construir la casa modular en Bariloche

La estructura modular volumétrica tuvo un costo de 71.000 dólares, equivalente a unos 1.700 dólares por metro cuadrado. Sin embargo, ese valor no incluye la infraestructura necesaria para instalarla.

A ese monto hubo que sumarle:

Movimiento de suelo, bases, cercado y camino de acceso: 300 dólares por m²

Mano de obra en Bariloche: con costos más altos que en Buenos Aires debido a la ubicación patagónica

Terreno: desde 70.000 dólares en zonas bien ubicadas

en zonas bien ubicadas Muebles y aire acondicionado: 300 dólares por m²

Honorarios, permisos municipales y gestión: otros 300 dólares por m²

Con todos esos ítems incluidos, el costo final estimado para desarrollar una casa de vacaciones de este tipo ronda los 190.000 dólares.

Diseño, turismo y nuevas tendencias

El proyecto refleja una tendencia que crece en distintos puntos turísticos de la Patagonia: viviendas compactas, de diseño innovador y pensadas para combinar uso personal con renta turística.

En ciudades como Bariloche, donde el alquiler temporario gana cada vez más espacio, propuestas arquitectónicas diferentes buscan destacarse no solo por comodidad o ubicación, sino también por impacto visual y experiencia estética.