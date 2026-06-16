En El Bolsón, una cabaña sustentable de 65 m² aprovecha las mejores vistas al Cerro Piltriquitrón

En medio del paisaje de la Patagonia andina, donde los bosques y las montañas dominan el horizonte, una pequeña cabaña demuestra que la arquitectura contemporánea puede dialogar con la naturaleza sin imponerse sobre ella.

Se trata de Andina Patagónica #4, una vivienda de apenas 65 metros cuadrados desarrollada en las afueras de El Bolsón, Río Negro, que fue concebida como la primera de dos casas mellizas. Según publicó ArchDaily, el proyecto fue diseñado para adaptarse a la pendiente natural del terreno y abrirse completamente hacia las vistas privilegiadas del Cerro Piltriquitrón.

Una cabaña que se adapta a la montaña

Lejos de modificar el terreno para imponer una construcción, el proyecto aprovecha la topografía existente y se escalona siguiendo el desnivel natural.

Esta estrategia permite que la vivienda se integre al paisaje mientras orienta sus espacios principales hacia las vistas panorámicas de la cordillera.

Además, la volumetría se prolonga hacia el acceso para generar un sector semicubierto que funciona como transición entre el exterior y el interior, una solución habitual en la arquitectura de montaña. Según detalló ArchDaily, esta decisión ayuda a proteger el ingreso de las condiciones climáticas propias de la región.

Un interior abierto y lleno de luz

A pesar de sus dimensiones reducidas, la cabaña fue diseñada para transmitir una sensación de amplitud.

El interior se organiza como un gran espacio conectado visualmente entre los distintos ambientes, acompañado por techos de gran altura que potencian la percepción espacial.

La presencia de la madera en paredes y cielorrasos aporta la calidez característica de las construcciones patagónicas, mientras que los grandes ventanales permiten que el paisaje se convierta en parte de la experiencia cotidiana.

Construcción prefabricada para reducir tiempos y desperdicios

Uno de los aspectos más interesantes del proyecto es su sistema constructivo.

La estructura fue parcialmente prefabricada en un taller de San Carlos de Bariloche, transportada hasta El Bolsón y ensamblada en el lugar de implantación.

Según explicó ArchDaily, toda la vivienda fue desarrollada a partir de una modulación de 41 centímetros, una decisión que permitió optimizar el uso de materiales, minimizar descartes y acelerar los tiempos de obra.

Para reforzar esa lógica, se utilizaron placas enteras de pino en los revestimientos interiores y módulos de 1,20 metros en los cielorrasos, generando una grilla visible que aporta orden y coherencia al diseño.

Estrategias sustentables para enfrentar el clima patagónico

La sustentabilidad fue uno de los ejes centrales del proyecto.

La vivienda incorpora ventilación cruzada en todos los ambientes, permitiendo refrescar naturalmente el interior durante los meses más cálidos sin depender exclusivamente de sistemas mecánicos.

Además, parte de la planta baja se apoya directamente sobre el terreno mediante un contrapiso armado que aporta masa térmica. Esta solución ayuda a conservar temperaturas más estables durante todo el año, manteniendo el interior fresco en verano y más cálido durante el invierno.

Para mejorar el aislamiento, se eligió celulosa inyectada fabricada con papel reciclado, un material que ofrece un alto rendimiento térmico y reduce el impacto ambiental de la construcción.

La técnica japonesa que protege la madera sin químicos

Uno de los detalles más llamativos de la cabaña aparece en su fachada.

Las caras norte y sur fueron revestidas con tablas de pino Oregon quemadas mediante la técnica japonesa Shou Sugi Ban, un método tradicional que consiste en carbonizar superficialmente la madera para aumentar su resistencia frente a la humedad, los insectos y el paso del tiempo.

El resultado es una terminación oscura de gran impacto visual que, además de aportar carácter al proyecto, reduce las necesidades de mantenimiento.

Por su parte, la cubierta y los laterales fueron revestidos con chapa acanalada negra, un material durable y resistente que refuerza la estética contemporánea de la vivienda.

Una arquitectura que prioriza el paisaje

Más allá de sus soluciones técnicas, Andina Patagónica #4 se destaca por una premisa simple: permitir que el paisaje sea el protagonista.

Los grandes ventanales protegidos por amplios aleros, la elección de materiales naturales y la integración con la pendiente convierten a esta pequeña cabaña en un ejemplo de cómo la arquitectura puede responder al entorno en lugar de competir con él.

En una región donde la naturaleza marca el ritmo de la vida cotidiana, el proyecto demuestra que incluso una vivienda compacta puede ofrecer confort, eficiencia energética y una fuerte conexión con el paisaje patagónico.

Ficha técnica