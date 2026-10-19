Esto no es una feria más: llega Al Hueso, el arte que toma un edificio en Chacarita

¿Qué pasa cuando una feria de arte deja atrás los stands y las salas de exposición blancas para instalarse en un edificio habitado? La respuesta es Al Hueso, una iniciativa organizada por TACHA que redefine el circuito cultural porteño. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, un edificio de cuatro pisos y 12 departamentos ubicado en Humboldt 1271, en Chacarita, se convertirá en un ecosistema de encuentro y convivencia. Se trata de uno de los barrios que emergen con mayor dinamismo en la ciudad de Buenos Aires.

La premisa parte de una idea tan simple como potente: habitar el espacio. Los autores de los 28 proyectos seleccionados —provenientes de CABA, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Sierra de la Ventana, Luján, Las Flores, y países como Chile, España, Uruguay y Suiza— no solo exhibirán sus producciones en los departamentos, sino que se hospedarán allí durante la feria.

De esta manera, el espacio se transformará en un punto de cruce donde artistas, galeristas, editoriales, coleccionistas y visitantes compartirán el día a día.

Otro de los espacios intervenidos.

El edificio ya está listo para recibir a los visitantes.

La convivencia permitirá conversar, intercambiar ideas y tejer redes entre diferentes latitudes. En el primer piso se presentará las obras gráficas, libros de artista y publicaciones editoriales. Y en la planta baja funcionará el bar, que anuncia performances, proyecciones, presentaciones de libros y mucho más.

Entrada coleccionable y fanzine



El acceso a la feria tiene sorpresas y un sentido colaborativo: cada visitante recibirá junto con su entrada un huesito de cerámica realizado por la artista Mara Riviello López y el fanzine oficial de la edición, que reúne textos y dibujos de los 28 proyectos.

La pieza de cérámica con cupo limitado para quienes compren la entrada en preventa.

Además, una parte de lo recaudado por las entradas se destinará a los proyectos expositivos para convertir la compra del ticket en una forma concreta de apoyar a la producción independiente. Otro dato clave: los precios de las obras expuestas estarán a la vista.

Con una nutrida agenda de conversatorios, performances y activaciones, Al Hueso promete ser una de las citas obligadas de la agenda cultural para cerrar el año.

Podcast y paisaje urbano

La experiencia de la feria no se agota en Humboldt 1271. Por un lado, se presentará AL HUESO Podcast (en colaboración con Alucine), una serie de cinco episodios que reflexiona sobre las formas de producir, las nuevas ferias y el desarrollo de escenas fuera de los centros hegemónicos. Por el otro, los “huesitos” invadirán el paisaje urbano a través de intervenciones callejeras que extienden el espíritu del evento por toda la ciudad.

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