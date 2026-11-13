Juliana Awada mostró detalles de su casa: madera, arte y el color protagonista de la decoración 2027

El marrón chocolate se perfila como uno de los colores protagonistas de la decoración en 2027 y Juliana Awada ya lo incorporó a su casa. A través de diferentes imágenes compartidas en sus redes sociales, la empresaria dejó ver ambientes luminosos, muebles de madera natural, bibliotecas repletas de libros de arte y objetos de diseño que aportan personalidad a cada rincón.

Según publicó la revista Caras, una de las últimas postales de su living permitió descubrir cómo la ex primera dama combina los tonos tierra con materiales nobles y textiles claros. Sin embargo, otras fotografías de su hogar revelan una propuesta decorativa mucho más amplia, donde el arte, las piezas de autor y los detalles de color tienen un papel fundamental.

Marrón chocolate: el color protagonista de la decoración en 2027

Después de varias temporadas dominadas por el blanco, el gris y los neutros fríos, los tonos marrones vuelven a ganar protagonismo en el diseño de interiores.

El marrón chocolate se destaca por su capacidad para aportar profundidad, elegancia y calidez sin perder versatilidad. Puede combinarse con beige, blanco roto, camel y madera natural, pero también funciona con colores intensos.

La tendencia encuentra respaldo en las nuevas propuestas internacionales de interiorismo. La firma británica Little Greene eligió Marle, un marrón cálido de intensidad media, como su Color del Año 2027, confirmando el renovado interés por las tonalidades inspiradas en la tierra.

En la casa de Juliana Awada, esta paleta aparece en almohadones, tapizados, muebles y accesorios, equilibrada con superficies claras y abundante iluminación natural.

Así es el living de Juliana Awada: madera maciza, textiles y lámparas de diseño

Uno de los sectores más atractivos de la casa es el living, donde una mesa baja de madera maciza, con vetas marcadas y terminación rústica, ocupa un lugar central.

Sobre ella aparecen libros de gran formato, flores blancas y una bandeja de madera con una cafetera de émbolo y tazas de vidrio. Son detalles cotidianos que aportan una estética relajada, cercana al estilo de las revistas internacionales de decoración.

Los sillones y asientos en tonos claros se combinan con textiles de diferentes texturas. También se observa una butaca de madera con un almohadón de piel sintética de pelo largo, que refuerza la sensación de calidez.

Las lámparas son otro de los elementos protagonistas. Una pequeña luminaria naranja de diseño retro se apoya sobre un tronco de madera utilizado como mesa auxiliar, creando un contraste entre la geometría del objeto y la textura natural del soporte.

La combinación refleja una de las claves del interiorismo contemporáneo: incorporar piezas de diseño llamativas dentro de ambientes de base neutra.

Bibliotecas negras y libros de arte: una decoración con personalidad

Otro de los espacios que se destacan en las fotografías es una gran biblioteca negra, de líneas rectas y estantes abiertos, que ocupa buena parte de una pared.

Lejos de funcionar únicamente como lugar de guardado, la biblioteca se convierte en un elemento decorativo.

Los libros están organizados en grupos verticales y horizontales, con ejemplares dedicados a arquitectura, diseño, arte, fotografía y moda. Entre los títulos visibles aparecen referencias a la Bauhaus, Le Corbusier, Yayoi Kusama, Magritte, Basquiat y ciudades como Venecia.

El contraste entre el fondo oscuro y las tapas de colores permite que cada objeto se destaque.

En uno de los estantes aparece una pequeña lámpara roja, que suma un acento de color y rompe con la sobriedad del mueble.

Esta forma de decorar con libros, conocida como bookshelf styling, convierte las bibliotecas en composiciones visuales que expresan intereses personales y aportan identidad al hogar.

Arte contemporáneo y detalles rojos: los contrastes que renuevan la casa

Aunque predominan los tonos neutros, la decoración de Juliana Awada también incorpora colores intensos.

En una de las fotografías se observa una obra de arte abstracta de gran formato, en tonos rojos, rosados y beige, ubicada sobre un mueble largo de madera.

Debajo de la pintura se destacan varios libros de arte y una lámpara roja de pantalla redondeada, que dialoga con los colores del cuadro.

La composición demuestra cómo una obra de gran tamaño puede convertirse en el punto focal de un ambiente.

El rojo aparece utilizado de manera puntual, sin invadir todo el espacio. Esta elección permite aportar energía y carácter a una decoración dominada por blancos, marrones y materiales naturales.

El resultado es un equilibrio entre la serenidad de los tonos tierra y la fuerza visual de los objetos de diseño.

Una cocina luminosa con estantes abiertos y detalles personales

Las imágenes también permiten conocer un sector de la cocina y el comedor diario, donde predomina una estética más simple y funcional.

Las paredes blancas, los muebles claros y una mesa de superficie blanca generan una sensación de amplitud y luminosidad.

En una de las paredes se destaca una pizarra negra con anotaciones escritas a mano, acompañada por estantes blancos donde se exhiben libros de cocina.

La pizarra, además de cumplir una función práctica, introduce un contraste gráfico dentro de un espacio de colores claros.

Sobre una banqueta negra aparecen canastos y accesorios de fibras tejidas, mientras que en la mesa se observan individuales oscuros, vajilla de cerámica, una bandeja de madera y una botella térmica revestida con material tejido.

La combinación de objetos cotidianos y materiales naturales aporta una sensación de hogar vivido, sin perder coherencia estética.

Grandes ventanales y conexión con el jardín

Otro de los aspectos destacados de la casa es la relación entre los espacios interiores y el exterior.

Los grandes ventanales permiten el ingreso de luz natural y ofrecen vistas hacia un jardín con árboles y abundante vegetación.

En uno de los rincones aparece una lámpara de mesa junto a una pieza vertical de madera tallada, ubicada cerca de la abertura.

La luz del exterior resalta las texturas de los muebles y genera una transición visual entre el living y el paisaje.

Esta conexión con la naturaleza es una de las tendencias más importantes de la arquitectura residencial contemporánea, donde se busca integrar el jardín como parte de la experiencia cotidiana de la vivienda.

Cómo llevar el estilo de Juliana Awada a casa sin hacer grandes reformas

La decoración que muestran las fotografías reúne distintas ideas que pueden adaptarse a otros hogares sin necesidad de realizar una renovación completa.

Incorporar marrón chocolate: sumar almohadones, mantas o pequeños muebles en este tono para aportar profundidad.

sumar almohadones, mantas o pequeños muebles en este tono para aportar profundidad. Elegir madera con textura: mesas auxiliares, banquetas y piezas con vetas visibles ayudan a crear ambientes más cálidos.

mesas auxiliares, banquetas y piezas con vetas visibles ayudan a crear ambientes más cálidos. Usar lámparas como objetos decorativos: los modelos de diseño retro en rojo o naranja pueden transformar un rincón.

los modelos de diseño retro en rojo o naranja pueden transformar un rincón. Decorar con libros de arte: combinarlos en pilas horizontales y verticales permite crear composiciones personales.

combinarlos en pilas horizontales y verticales permite crear composiciones personales. Sumar una obra protagonista: un cuadro de gran formato puede definir la identidad de un ambiente.

un cuadro de gran formato puede definir la identidad de un ambiente. Mezclar materiales: madera, fibras vegetales, cerámica, vidrio y textiles aportan riqueza visual.

madera, fibras vegetales, cerámica, vidrio y textiles aportan riqueza visual. Aprovechar la luz natural: mantener despejadas las aberturas y elegir superficies claras ayuda a equilibrar los colores oscuros.

La decoración 2027 apuesta por casas cálidas, personales y llenas de detalles

Más allá del protagonismo del marrón chocolate, la casa de Juliana Awada refleja una tendencia que combina materiales naturales con piezas de diseño y objetos personales.

La madera maciza convive con lámparas de colores intensos, las bibliotecas negras se transforman en espacios de exhibición y las obras de arte aportan carácter a los ambientes.

El resultado es una decoración que no responde a un único estilo, sino que mezcla elementos contemporáneos, orgánicos y retro.

El marrón chocolate aparece como el hilo conductor de una estética cálida y sofisticada, donde la luz natural, los libros, el arte y los pequeños detalles terminan de definir la personalidad de cada espacio.

Una propuesta que anticipa algunas de las tendencias del interiorismo de 2027 y demuestra que el diseño también está en la manera de combinar objetos, texturas y recuerdos dentro del hogar.