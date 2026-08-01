La sorprendente cabaña de 22 m² que redefine la arquitectura: un huevo de dragón en plena Patagonia

En una época en la que las viviendas compactas ganan protagonismo, hay proyectos que demuestran que la arquitectura puede convertirse en una experiencia en sí misma. Uno de ellos está en la Patagonia argentina y rompe con cualquier idea convencional de una cabaña.

Se trata de El Huevo de Dragón, una construcción de apenas 22 metros cuadrados ubicada en Trevelin, Chubut, que llama la atención por su forma escultórica, su fuerte carga simbólica y su integración con el paisaje. Diseñada por el arquitecto Martín de Estrada, la obra fue seleccionada por Airbnb entre los proyectos ganadores del OMG Fund, un programa destinado a impulsar algunos de los alojamientos más singulares del mundo.

Una obra inspirada en la identidad de Trevelin

Lejos de ser una forma caprichosa, el edificio nace de una historia profundamente ligada al lugar donde se encuentra.

Trevelin conserva una fuerte herencia galesa y el dragón, presente en la bandera de Gales, es uno de sus símbolos más representativos. A partir de esa identidad cultural, Martín de Estrada imaginó un gran huevo perdido entre el bosque, como si se tratara de un elemento salido de un cuento fantástico.

El propio arquitecto también explicó que el proyecto surgió en un momento de transformación personal y que el huevo representa la idea de renacer, protección y cambio, conceptos que atraviesan toda la propuesta arquitectónica.

Un edificio escultórico en medio de la naturaleza

La cabaña se encuentra sobre un terreno de 6.000 metros cuadrados, rodeada por el paisaje patagónico y con vistas abiertas hacia las montañas.

La construcción combina una estructura autoportante de madera, revoques de barro y un revestimiento exterior de chapa ondulada, apoyada sobre columnas metálicas que la elevan del terreno y refuerzan la sensación de que el enorme huevo simplemente se posó sobre el valle.

El acceso se realiza a través de una rampa que acompaña la forma orgánica del edificio y convierte el ingreso en parte del recorrido arquitectónico.

Cómo se aprovechan solo 22 metros cuadrados

Aunque su superficie es menor a la de muchos monoambientes, el interior sorprende por la sensación de amplitud.

Según explicó Martín de Estrada, las superficies curvas y la continuidad espacial hacen que la vista nunca encuentre un límite inmediato, generando una percepción mucho más amplia del espacio disponible.

En el interior conviven una cama matrimonial, cocina, comedor, baño y un pequeño estar, con mobiliario diseñado especialmente para adaptarse a la geometría del edificio. Todo fue pensado para que la arquitectura y el equipamiento funcionen como una única pieza.

Arquitectura, arte y paisaje

Más que una cabaña turística, El Huevo de Dragón propone habitar una obra de arquitectura.

El edificio busca integrarse al entorno sin competir con él y utiliza la experiencia del recorrido, la escala, las visuales y la materialidad como parte del proyecto. Incluso incorpora una pequeña tina exterior y espacios para contemplar el paisaje, reforzando el vínculo con la naturaleza patagónica.

Una tendencia que crece

El proyecto de Martín de Estrada refleja una tendencia cada vez más visible en la arquitectura contemporánea: los alojamientos de autor, donde el diseño deja de ser un complemento para convertirse en el principal atractivo.

En este caso, el valor de la propuesta no está en los metros cuadrados, sino en la capacidad de transformar una pequeña construcción en una experiencia inmersiva, donde el paisaje, la identidad del lugar y la arquitectura dialogan para ofrecer una forma diferente de habitar el espacio.