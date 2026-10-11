El refugio que asombra entre lagos y volcanes en un solitario paraíso de la Patagonia

Una joya de 36 m2 que desafía al viento en la Región de los Lagos. Fotos: Ennio Nasi.

En los últimos años, la arquitectura de refugios y pequeñas escalas ha encontrado en los paisajes del sur de Chile un laboratorio ideal para explorar la relación íntima entre el hábitat humano y la naturaleza. Al apostar por la madera como eje constructivo y por estructuras de bajo impacto que se elevan con liviandad sobre el terreno, recorren un camino que es interesante acompañar. Un claro ejemplo de esta corriente es la “Casa Atalaya”. Se trata de una obra proyectada por el estudio Refugio Outdoor inaugurada este año, que apuesta a las posibilidades espaciales de la superficie compacta a través de un desarrollo vertical.



Levantada entre las colinas de una hacienda cercana al lago Rupanco, la obra responde con precisión a su denominación conceptual para contemplar este rincón de la Región de Los Lagos. Se enmarca en la imponente precordillera andina, un territorio con ondulaciones abruptas que funciona como transición entre los grandes lagos de origen glacial y los bosques templados donde reina el verde.



En este paisaje dominado por la humedad, el viento patagónico y la presencia dominante de los volcanes hasta donde alcanza la vista, la estructura se vincula con el entorno: dos antiguos maitenes protegen la construcción de la luz potente del mediodía, integrándola de forma orgánica al ecosistema nativo.

Ventanales y terraza para disfrutar del paisaje.

Una atalaya es tradicionalmente una torre o punto de altura destinado a la vigilancia y observación. Bajo esta misma premisa, el proyecto utiliza la elevación como el principal recurso para dominar la visual de este territorio apasionante.

Menos metros, más alcance



Con una superficie total de apenas 36 metros cuadrados, la vivienda demuestra que la reducción de escala no es sinónimo de limitación, sino una oportunidad para optimizar la experiencia espacial. La superficie reducida no impide que la casa ofrezca distintas formas de relacionarse con el entorno.



Como describen los arquitectos, la propuesta volumétrica se articula a través de tres recursos fundamentales.

En primer lugar, la altura, propia de su estructura en niveles.

En segundo, la disposición de terrazas y balcones perimetrales que prolongan los espacios hacia el exterior. Y por último, una ventana cuadrada y protagónica situada en el segundo nivel que dirige la mirada de forma directa hacia los majestuosos volcanes Osorno y Puntiagudo.



La cocina: cálida y luminosa.

Así, este conjunto de elementos construye una secuencia visual dinámica que convierte el paisaje en el principal atractivo del proyecto.

Crecer en altura



Detrás de este planteo está la clave de la estrategia proyectual, como explica el estudio: al volcar el programa arquitectónico en un formato de dos niveles, la huella de la construcción se reduce al mínimo indispensable.



En lugar de ensancharse sobre la accidentada topografía de las colinas cordilleranas, el refugio se apoya con ligereza, evitando movimientos de suelo agresivos y permitiendo que la vegetación circundante fluya alrededor de la estructura.

Precisión industrial



A nivel constructivo, la obra destaca por utilizar un sistema de madera compuesto por piezas estandarizadas que facilita un montaje rápido y eficiente.



A esto se le suma una envolvente mixta compuesta por vidrio, paneles de acero galvanizado y un uso inteligente del policarbonato translúcido.



La madera reina en el interior.

Estos materiales permiten modificar de manera flexible el grado de apertura de la torre según su uso: cuando permanece deshabitada, la estructura puede cerrarse por completo para protegerse de la intemperie; cuando vuelve a ser utilizada, recupera de inmediato su condición de refugio cálido y mirador abierto.

Más allá de resolver el programa básico de habitabilidad, la obra funciona como una auténtica máquina de mirar. La envolvente controlada contrasta con los puntos de fuga estratégicamente orientados. Mediante este recurso los arquitectos buscaron que el habitante viva la transición de la introspección del refugio íntimo a la inmensidad exterior.

Vanguardia patagónica



Esta obra es un reflejo fiel del gran nivel de la arquitectura chilena contemporánea, reconocida por su capacidad de fusionar la crudeza material con la sensibilidad ante el paisaje.



Lejos de buscar el artificio ostentoso, la escena de ese país ha sabido convertir el diseño de baja escala en una disciplina de precisión quirúrgica.

Casa Atalaya, una maravilla de 36 m2.



Más allá de sus pequeñas dimensiones, la Casa Atalaya resulta inspiradora porque demuestra que esta arquitectura puede trascender lo funcional para convertirse en una experiencia sensorial inmersiva.



Esta búsqueda encuentra paralelismos con la que se desarrolla de este lado de la cordillera de los Andes.



En el sur de la Argentina los estudios de arquitectura también desarrollan propuestas innovadoras de refugios compactos.

Ejemplos de obras destacadas sobran en ciudades como Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes y la zona de la Comarca Andina, en el sudoeste de Río Negro y noroeste de Chubut.



Apuestan, como sus colegas trasandinos, por técnicas de bajo impacto, uso de madera local, fachadas oscuras que se mimetizan con el bosque y la preponderancia de la contemplación visual en esta tierra bendecida por la belleza sobrenatural de sus paisajes.

Ficha técnica