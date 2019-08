Arranca el torneo Clasura de la Liga Confluencia

Poco más de un mes después de la coronación de Unión de Allen en el torneo Apertura llegó el momento para que vuelva la acción a la Liga Deportiva Confluencia. La ilusión de los 20 conjuntos del Alto Valle de Río Negro volverán a encenderse hoy cuando arranque el torneo Clausura.

Tras un mercado de pases muy movido, el segundo certamen del año promete ser apasionante. No sólo por la jerarquía de algunos planteles sino también porque estará en juego el único pasaje disponible al Regional Amateur 2020.

El fixture y el formato del campeonato será el mismo que el que se utilizó en el primer semestre con la única diferencia que las localías durante la fase regular estarán invertidas.

La jornada inaugural no será completa ya que no se llevarán a cabo dos encuentros: Catriel y La Amistad no podrán enfrentarse por falta de policías, mientras que el duelo entre Cimac y Argentino no se programó por la suspensión al conjunto carcelero.

Por el grupo que contiene a los conjuntos del oeste valletano la acción iniciará a las 15 y habrá cuatro encuentros.

Fernández Oro, dirigido por el Chala Parra, es uno de los conjuntos que se reforzó muy bien y buscará arrancar con el pie derecho en su visita a Obrero Dique.

Maracacinho, en tanto, recibirá a San Sebastián que sueña con volver a meterse los octavos.

En tanto que en Cipolletti, Pillmatun hará de local en La Visera ante el Albinegro y San Martín recibirá a 25 de Mayo.

Por la Zona B, en tanto, Unión iniciará la defensa del campeonato a las 15 como local de Mainqué, mientras que Deportivo Roca se medirá con Chichinales, en Luis Maiolino.

A las 16, en tanto, Atlético Regina se medirá con Deportivo Huergo y Alto Valle hará de local ante Círculo Italiano.