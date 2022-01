Aseguran que no hay un plazo final para los bonos de los exypefianos

Los exagentes de YPF explicaron que los bonos no vencen ni se pierde el dinero y dieron consejos para llegar al cobro.

Tras 30 años de luchar por el cobro de las acciones que los extrabajadores de YPF debían cobrar al momento de la privatización de la firma, las “avivadas” parecen seguir estando a la orden del día. Desde de la Coordinadora Nacional de Exagentes de YPF, se alertó por maniobras dudosas realizadas por supuestos gestores y se remarcó que “los bonos que vencen serán renovados y no hay inconvenientes con el presupuesto porque las partidas están asignadas desde antes”.

“Lamentablemente hay gente que está tratando de sacar provecho con esta situación y muchos compañeros y sus herederos no están bien informados”, explicó el vicepresidente de la Coordinadora, Ángel Garro. El referente explicó que si bien los bonos fijados para el pago, los PR15, tienen vencimiento en octubre de 2023 “el bono ya está previsto que va a ser reemplazado por uno nuevo a su vencimiento, por lo que no va a cambiar nada”.

Garro indicó que en los últimos meses se detectaron versiones de personas que alertaban que tras el vencimiento de los PR15 se perderían todos los derechos. Y remarcó que “eso no va pasar porque los bonos se renuevan automáticamente y no va a prescribir el cobro”.

Garro explicó que tras el rechazo al presupuesto nacional 2022 recibieron muchas consultas sobre si los bonos por cobrar no tendrían fondos, y aseguró que eso tampoco es cierto. “Desde hace años está determinado el monto total de los bonos y ya están emitidos, por lo que no hay problemas con su cobro”, explicó.

El vicepresidente de la Coordinara Nacional remarcó que “el consejo que le damos a los compañeros es que si pueden no vendan los bonos porque cada tres meses pagan intereses de capital, pero si necesitan venderlos o una parte también les recordamos que no necesitan un gestor, ni a nadie a quien firmarle un poder, que no hagan eso porque simplemente en el banco les van a decir cómo venderlos y cobrarlos”.

Garro detalló además que “el monto que les indican en el banco que tienen no son pesos, sino el valor en bonos, porque en pesos es más porque acumula los intereses” y reiteró que “para nada es necesario que tengan un agente de bolsa para tener o vender los bonos”.

«Les pedimos a la gente que no firmen poderes para la venta de los bonos y el cobro porque es algo personal y muy simple de hacer que se hace sin costo en el Banco Nación y pueden consultar gratis a la coordinadora”, indicó Garro y señaló que el teléfono de contacto es el 02995088229.

Desde la Coordinadora se indicó que a la fecha cerca de un 30% de los exagentes de YPF de la zona ya cobraron sus bonos, y se recordó a los demás beneficiarios y herederos que deben realizar previamente la renuncia al juicio iniciado, ya que no alcanza solo con los trámites bancarios.

“En el caso de que el compañero haya fallecido, lo que deben hacer antes es una declaración de herederos ante un juez y con eso inician el trámite”, indicó Garro y señaló que “tampoco es correcto que les cobren los abogados por la renuncia al juicio porque ya está fijado que van a cobrar una vez que salga el dictamen”.

A nivel nacional son unos 37.000 los exagentes de YPF que deben cobrar los bonos de indemnización, muchos de ellos lamentablemente fallecieron en estos años de reclamo y son sus herederos quienes tienen derecho a percibir el mismo monto. En la región se estima que son 7.000 los exagentes de YPF.

Terrenos sociales

Desde la Coordinadora Nacional se destacó además una muy buena noticia, que es que avanzó la gestión para que un grupo de exagentes acceda a terrenos sociales en la urbanización que realiza el municipio de Neuquén en la meseta.

“Hace un año que llevamos esta gestión y ayer nos convocaron para delinear de qué forma vamos a trabajar con la municipalidad que va a ser la que recibirá directamente toda la documentación porque nosotros no la recibiremos ni cobraremos arancel”, indicó Garro.

Mientras desde el entidad trabajan para que además los futuros beneficiarios puedan acceder a los planos de viviendas básicas, Garro remarcó que “estamos super contentos porque son 40 familias que van a poder cumplir el sueño de tener al fin una casa propia”.