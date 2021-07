Aún no hay respaldo científico para aplicar una tercera dosis de la vacuna

Las personas que están completamente vacunadas no necesitan un tercer refuerzo contra el coronavirus, aseguraron hoy funcionarios de salud de Estados Unidos, mientras desde Europa y la Organización Mundial de la Salud (OMS) mostraron cautela ante la necesidad de ampliar datos y estudios.

"Estamos preparados para dosis de refuerzo siempre y cuando la ciencia demuestre que son necesarias", dijeron funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en un comunicado conjunto.

Ambos organismos dijeron que aquellos que están vacunados están protegidos de variantes, incluida la Delta, que sigue en aumento en casi todo el mundo.

Sin embargo, instaron a los estadounidenses mayores de 12 años que aún no han sido vacunados a inocularse. "Las personas que no están vacunadas siguen en riesgo. Prácticamente todas las hospitalizaciones y muertes por Covid-19 se encuentran entre las personas que no están vacunadas", aseguró el comunicado.

El virus causó, hasta ahora, la muerte de más de cuatro millones de personas en el mundo durante este año y medio de pandemia. Estados Unidos lidera con el mayor número de muertos reportados, con más de 600.000, seguido por Brasil e India.

La declaración se conoció poco después de que Pfizer y BioNTech anunciaron la intención de pedir autorización para una tercera dosis de su vacuna contra el coronavirus, afirmando que los tests de laboratorio demuestran que la inmunidad de las personas empieza a bajar tras las primeras dosis.

Por el momento "es demasiado pronto para confirmar si se necesitará una dosis de refuerzo para las vacunas Covid-19 y cuándo, porque todavía no hay suficientes datos de las campañas de inmunización", indicaron hoy fuentes de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ante una consulta y resaltaron que "aún están en curso los estudios para comprender cuánto tiempo durará la protección de la vacuna".

Sin embargo, aclararon que "la EMA revisará los datos tan pronto como estén disponibles" para garantizar procedimientos rápidos para una autorización "lo antes posible si es necesario". De los datos actualmente disponibles "parece que las cuatro vacunas autorizadas en la UE protegen contra todas las cepas que circulan en la UE, incluida la variante Delta", añadieron.

"Esto resalta la importancia de un ciclo de vacunación completo", ampliaron.

También para la OMS no está claro si una tercera dosis de refuerzo es útil para mantener la protección contra el virus y la evidencia de su utilidad es limitada. "No sabemos si se necesitarán vacunas de refuerzo para mantener la protección contra el coronavirus hasta que se recopilen más datos", dijo la OMS en un comunicado.