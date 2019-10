Australia venció a Georgia en el Mundial de rugby

El seleccionado de Australia venció hoy a Georgia, por 28 a 7, con punto bonus ofensivo, en un partido por el Grupo D de la novena edición del Mundial de Japón, que recién logro definir en los últimos seis minutos.

El partido se jugó en el Shizuoka Stadium Ecopa y al final del primer tiempo los australianos ganaban por 10 a 3.

Con su victoria, quedó por primero con 16 puntos(4 partidos), seguido por Gales con 14 (3), Fiji con 7 (4), Georgia 5 (4) y Uruguay 4 (3).

De darse la lógica, Gales debería vencer a Uruguay y los británicos quedarían primeros jugando en cuartos de final ante Francia (segundo del C) y los oceánicos ante Inglaterra (primero del C).

Los puntos de Australia se concretaron con tries de Nic White, Marika Koroibete, Jack Dempsey y Will Genia, con dos conversiones y un penal de Matt Tomua. Para Georgia, que no logró clasificarse para el Mundial de Francia 2023, sumó un try Alexander Todua y un penal de Soso Matiashvili.

Le costo mucho a Australia en un partido en el cual el manejo del balón se hizo problemático por la intensa lluvia. Georgia jugó un gran partido defensivo, lució ordenado y mostró su característica potencia física en el scrum.

Recién a los 74 minutos, con el try de Dempsey, se definió el partido cuando los australianos, que suman 52 partidos mundialistas con record de 42 -10 y dos títulos (1991 y 1999), apenas ganaban 17 a 8.

Mañana continuará el Mundial con los partidos Namibia-Canadá, a las 0.15 por el Grupo B e Irlanda-Samoa, a las 7.45, por el Grupo A.

Fueron cancelados, con marcador 0 a 0 y dos puntos por equipo, a causa del tifón los partidos Nueva Zelanda-Italia (Grupo B) e Inglaterra-Francia (Grupo C).