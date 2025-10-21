Colapinto dejó atrás la polémica con Gasly, bajó un cambio y jugó para Alpine

Alpine difundió declaraciones de Franco Colapinto luego del polémico sobrepaso a Pierre Gasly el pasado domingo en el Gran Premio de Estados Unidos.

«Con respecto a la superación que realizó sobre su compañero Pierre Gasly en el tramo final de la carrera, y tras una orden desde boxes de Steve Nielsen para que «mantengan posiciones» con el francés por delante del pilarense, en el 17° lugar, el argentino admitió que fue tratado en el seno del equipo de Enstone y ‘quedó aclarado'», explicó la escudería.

A dos días del Gran Premio de Estados Unidos y en vísperas del Gran Premio de México, Franco Colapinto dejó atrás la polémica con Pierre Gasly y marcó que las instrucciones del equipo Alpine "deben seguirse siempre".



El otro tema del domingo se trató internamente y está claro que las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase. Todos avanzamos juntos hacia el mismo objetivo: mejorar con cada sesión y cada fin de semana de carreras», señaló Franco Colapinto.

«Ahora tengo ganas de ir a Ciudad de México, donde el ambiente siempre es fantástico. Será genial sentir tanta emoción. Aunque la altitud del circuito supone un reto adicional, tengo muchas ganas de volver a la pista frente a un público tan excepcional», manifestó el piloto argentino, quien se enfoca en la pista mexicana de 4.303 metros y que se ubica a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar».

Esta aclaración de la escudería llegó el día previo a la jornada en la que podría quedar confirmada la participación de Colapinto en la Fórmula 1 durante la temporada 2026.