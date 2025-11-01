Rally Regional: Oscar Ibargüen dio el primer paso y lidera en Chichinales

El roquense Oscar Ibargüen se quedó con la primera etapa y manda en la clasificación general del Rally de Ciudad de Chichinales. El líder de la Clase A7 dio un paso clave y marcó el ritmo de la primera parte con el Renault Sandero, navegado por Cristian Fernández Pizarro.

En la general, Ibargüen se ubicó por delante de Rauly Martínez por escaso margen y la definición quedó abierta para hoy en la segunda etapa. El reginense Martínez da pelea en la A6, donde tiene una mano a mano en la definición con Esequiel Klein.

Se viene la definición 4 pruebas especiales tendrá este domingo segunda etapa del Rally Ciudad de Chichinales, por la séptima fecha del Campeonato Regional.

El tercero en la clasificación es Mauro Debasa, cómodo puntero de la RC5 y más cerca del título en la división. Klein se ubicó cuarto y sigue prendido en la A6.

En la A8, Mauro Rocca, quinto en la general, tuvo un buen andar y marca la diferencia en su división donde se acerca al título.

En la división N2, Octavio Fernández es primero y Emilio Vega puntea en la N1. Alejandro Zambón se impone en la A1.