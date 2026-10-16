Bariloche tiene una feria de autos seminuevos 2025, con precios promocionales y financiación

La feria se puede visitar este viernes y sábado de 10 a 18 en Vicealmirante O´Connor y Otto Goedecke. Foto: Chino Leiva

Este viernes y sábado, Bariloche es sede de una Feria de Autos Seminuevos y Bicicletas Eléctricas, a cargo de JMS Autos, en Vicealmirante O´Connor 765. La cita es a partir de las 10, hasta las 18, e incluye foodtrucks, música, juegos inflables para chicos y sorteo.

“Es la primera feria de usados de JMS Autos, la unidad de negocios de venta de Hertz Argentina”, sintetizó Lucrecia Majul, gerente de Ventas de JMS Argentina.

La feria incluye vehículos seminuevos, modelo 2025. “El kilometraje es muy acorde al año y los precios son diferentes a los que tenemos habitualmente. Al tratarse de una feria, son mucho más accesibles”, expresó.

La feria se puede visitar este viernes y sábado de 10 a 18 en Vicealmirante O´Connor y Otto Goedecke. Foto: Chino Leiva

Toyota Hilux, Citroën Basalt, C3 Aircross y Aircross, Fiat Cronos, Volkswagen Tera y Virtus, Chevrolet Spin, entre tantos otros. Vehículos pequeños, grandes y utilitarios. La variedad es amplia y todos corresponden a 2025, excepto “una pequeña tanda de 2024”. Se trata de los autos que son reemplazados a medida que la rentadora Hertz renueva su flota.

“En cuanto a los vehículos, somos los únicos dueños. Se compraron 0 kilómetro directamente a las fábricas y por lo tanto, tenemos toda su historia, desde que se sacó de fábrica y se patentó. Conocemos la trazabilidad: qué se le hizo y qué no”, especificó.

Majul puso como ejemplo que hoy, “al comprar un 0 kilómetro, en el minuto en que lo sacás a la calle ya vale 20% menos. Sacarlo a la calle tiene un costo. Acá, ese costo ya lo asumimos nosotros. Por eso, tenemos precios supercompetitivos en vehículos seminuevos”.

La feria se puede visitar este viernes y sábado de 10 a 18 en Vicealmirante O´Connor y Otto Goedecke. Foto: Chino Leiva

Hertz Argentina, destacó, tiene el mejor Net Promoter Score (NPS) de la región. Se trata de un indicador de gestión que mide la lealtad y la satisfacción de los clientes a través de su disposición para recomendar una empresa. “Es el análisis de calidad que se le hace a las empresas: el consumidor te califica como empresa. Hoy Hertz Argentina tiene el mejor NPS de América Latina, Centroamérica y México, por la calidad de atención y de sus vehículos”, valoró.

Respecto al estado de los vehículos, Majul recalcó que «están en revisión constante. Cada vez que alguien se baja de una unidad, es peritada antes de la próxima entrega. Es similar a una VTB (Verificación Técnica Vehicular) para garantizar que quien se suba esté tranquilo». En este sentido, consideró que “no debe ser una apuesta comprar un usado. Nosotros estamos seguros de lo que vendemos porque es nuestro. Con el mismo conocimiento y convicción cuando se alquila un auto en perfectas condiciones, vendemos los vehículos”.

Financiación y mucho más

Los dos días de la feria incluyen una financiación, a partir de un acuerdo especial con el BBVA, a tasa UVA 0 a 12 meses, hasta 10 millones de pesos, sin costo. “De esta forma, queda una cuota muy accesible para el cliente y se facilita llegar a un auto 2025”, acotó.

Durante la feria, la gente también podrá “peritar” sus autos usados para entregarlos como parte de pago. Asimismo, pueden pagar con tarjeta de crédito, efectivo, transferencia, sumadas a todas las líneas de financiación con Banco Nación, Banco Neuquén, San Cristóbal, Galicia, Francés y Santander.

La feria se puede visitar este viernes y sábado de 10 a 18 en Vicealmirante O´Connor y Otto Goedecke. Foto: Chino Leiva

“Es un gran momento para adquirir un vehículo: esta lista de precios promocionales no estarán el lunes. Solo hoy y mañana. Lo mismo con la financiación sin quebranto hasta 10 millones”, mencionó Majul.

El dato 40 años tiene Hertz en Argentina y, JMS, como un desprendimiento para la venta de los usados de la flota, nació en 2025. Ya está presente en 16 ciudades del país: Salta, Calafate, Esquel, Trelew, Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Neuquén, Córdoba, Mendoza, Rosario y en el barrio porteño de Devoto. Unos 4.000 autos tiene Hertz Argentina y JMS, 1.500 para la venta.

Las consultas más frecuentes

A horas de la apertura, los responsables de la feria recibieron gran cantidad de consultas vinculadas a los tipos de vehículos que ofrecen, los precios, la financiación y la posibilidad de entregar un auto usado en forma de pago. “Nos preguntan si tomamos tarjeta de crédito e incluso, si pueden entregar una parte con depósito en dólares. La mayoría de las consultas apuntan a la financiación”, señalaron.

La mayoría de las consultas, admitieron, corresponden al C3 o Cronos, aunque también hay familias que se inclinan por la Spin o la Tracker, “vehículos más familiares”. “Hay gente que trabaja en remis o taxi o alguna aplicación de transporte y acercarse a un modelo 2025 le sirve para trabajar”, mencionaron.

El boom de las bicicletas eléctricas

Durante los dos días de feria, las bicicletas eléctricas también tendrán un precio promocional. “Se cargan con un cargador y las ventas entusiasman porque son sustentables. Lo cierto es que hoy le podemos resolver la movilidad a cualquiera con cualquier bolsillo”, concluyó Majul.

La feria se puede visitar este viernes y sábado de 10 a 18 en Vicealmirante O´Connor y Otto Goedecke. Foto: Chino Leiva

El próximo desafío de JMS es el Motor Fest Patagonia el 21 y 22 de mayo próximo, en San Martín de los Andes, donde presentarán una nueva unidad de negocios llamada Hertz Ride, vinculada al alquiler de motos para turismo.