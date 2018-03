Consejos para manejar en la arena

Bridgestone desarrolló una serie de consejos a tener en cuenta para aquellos usuarios que están pensando en una escapada a la playa durante el fin de semana largo o bien para aquellos que quieren conocer todos los cuidados que requieren el auto y los neumáticos al conducir sobre la arena.

Lo primero que hay que tener en cuenta al ingresar en la arena es la correcta presión de inflado. Lo ideal al salir a la ruta es que los neumáticos cuenten con una presión de 32 o 33 libras para soportar el peso de las valijas y los pasajeros; es decir, entre tres y cinco libras más que lo habitual para conducir por la ciudad.

En la arena, sin embargo, se debe bajar la presión a 18 o 20 libras si la circulación se realiza en un vehículo 4x4 o de 12 a 15 si lo que se está utilizando es un modelo con tracción simple ya sea delantera o trasera.

Esta tarea de desinflar los neumáticos sirve para ensanchar la pisada del mismo y así evitar estancamientos. Además, hay que tener en cuenta que la presión de los neumáticos siempre se mide en frío, y si no se tiene el instrumento adecuado una solución “casera” para bajar la presión es quitar el pico de la cánula de aire y dejar pasar alrededor de 50 segundos.

Posición de manejo

Por otra parte, la correcta posición para manejar es con los brazos estirados y las muñecas a la altura del aro del volante. La hora ideal para internarse en este terreno es por la mañana, ya que conserva la humedad de la noche y se endurece. A medida que avanza la tarde, el principal riesgo es quedar atascado, ya que es común encontrar zonas blandas de arena suelta y, por eso, se debe mantener una velocidad constante en la marcha y no utilizar el freno. Ante la menor pérdida de adherencia, es recomendable no acelerar para evitar enterrar las ruedas.

Además, como el agua salada puede corroer los neumáticos, las suspensiones, los frenos y la carrocería, lo mejor es no pasar por donde esté presente este elemento.

Una vez terminado el recorrido, se recomienda lavar la parte baja de la carrocería, la suspensión y cambiar el filtro de aire, ya que se satura y ensucia rápidamente con arena. La mejor forma de hacerlo es utilizando aire y agua a presión y, en caso de que la limpieza se realice a mano, es importante tener mucho cuidado de no utilizar trapos y esponjas duras para no levantar la pintura al frotar.

Por último, no hay que esperar demasiado para lavar el auto. Con el calor del verano, si no se elimina la suciedad en tres o cuatro días, quedarán manchas en el vehículo. Lo más recomendable es lavarlo al atardecer y no a pleno sol porque, al secarse, el cloro o la sal del agua pueden dejar también manchas en carrocería y cristales.