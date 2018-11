FIAT Toro sumó el motor naftero

Fiat lanzó al mercado una nueva versión de la pick-up Toro, esta vez con motorización naftera. La Toro Freedom 1.8 AT6 4x2 ya se puede probar y adquirir a través de Pire Rayen, la red de concesionarios regionales de la marca.

Fiat Toro está equipada con el motor nafta 1.8 E-TORQ EVO de última generación de 130 CV, tracción 4x2 y se ofrece sólo con caja automática secuencial de seis marchas.

El motor 1.8 E-TORQ EVO tiene un árbol de levas de geometría variable que proporciona una mejora en el consumo y en la performance del vehículo. Además de la calibración específica desarrollada para Fiat Toro, en la transmisión se implementó la tecnología de “Neutral Function” que simula la posición neutral cuando el vehículo se encuentra detenido en directa, disminuyendo así el consumo de combustible.

Toro es un verdadero Sport Utility Pick up (SUP). Combina el porte, la altura y la ergonomía de un SUV, la robustez de un todoterreno con el confort de un automóvil, la practicidad y espacio de una pick up con cabina doble de 4 puertas con capacidad para trasladar cómodamente hasta 5 personas, y gran seguridad en el manejo, incluso cargada.

Diseño de vanguardia

La nueva versión de la Fiat Toro presenta en su diseño exterior llantas de aleación de 16 pulgadas, barras de techo negras, faros antiniebla delanteros con luces de esquina, luces diurnas led y protector y lona de caja de carga.

En detalle, los “ojos del toro”

– Split Lightning–, el grupo óptico dividido en 2 conjuntos, marca su personalidad y define la identidad frontal del modelo.

Envolviendo toda la carrocería, el concepto Wrap Around agrega modernidad y fluidez, con una línea de cintura elevada.

El conjunto óptico superior incluye las luces de posición con tecnología led, las luces de giro, y las luces diurnas DRL (Daytime Running Lights) con iluminación a led de alta intensidad. El segundo conjunto óptico es el responsable de las funciones de iluminación de profundidad, ofreciendo una óptima visibilidad en distancia y en curvas. Por debajo de los faros principales se encuentran los antiniebla, con función “cornering”, que acompaña las curvas.

Desde el lateral, la línea de cintura elevada enfatiza la sensación de protección y dinamismo. En la parte trasera, el tipo de portón de la Toro dividido en su centro es práctico y liviano, y facilita el acceso a la caja –de 650 kilos de capacidad– en las operaciones de carga y descarga.

La apertura lateral de las puertas permite al usuario una carga y descarga más confortable y práctica. Las ópticas traseras con led también innovan con su posición horizontal y alargada, elevando visualmente al modelo.

El interior brinda una sensación de confort, excelente ergonomía y percepción de calidad de un auto de un segmento superior. Equipada con tapizado de cuero, climatizador automático bi-zona, cámara y sensores de estacionamiento traseros, la Fiat Toro Freedom 1.8 AT6 Pack Seguridad ofrece tecnología, confort interior y habitabilidad para todos sus ocupantes.

Seguridad

Con un equipamiento de serie único en su categoría en seguridad, tecnología y confort la versión Freedom 1.8 AT6 Pack Seguridad cuenta con:

Control electrónico de estabilidad (ESC) y de tracción (TC), ayuda al arranque en pendiente (HLA); 7 airbags (frontales, laterales, cortina y rodilla conductor); sistema de frenos ABS + EBD; sistema Torque Transfer Control (TTC); control electrónico antivuelco (ERM); sistema de asistencia al frenado de emergencia (PBA) y anclajes Isofix.