Honda lanzará el Everus EV Concept sólo en China

Honda Motor Investment Co., Ltd., la subsidiaria propiedad de Honda en China, presentó como premier mundial el Everus EV Concept, un auto concepto eléctrico que será exclusivo para el mercado chino.

La presentación se realizó en el reciente Salón Beijing International Automotive Exhibition (Auto China 2018).El Everus EV Concept es un modelo concepto para el primer modelo eléctrico de Honda de producción masiva que será introducido exclusivamente en el mercado de China, actualmente está en desarrollo en conjunto entre Honda Motor China Technology Co. Ltd., y GAC Honda Automobile Co. Ltd., (GAC Honda).

Este nuevo modelo eléctrico está programado para salir a la venta antes de que termine este año. Además, Honda está planeando utilizar este modelo EV como un modelo compartido a través del servicio de autos compartidos ofrecido por Reachstar, una empresa basada en China en la que Honda anunció el año pasado que haría una inversión de capital.

Otros modelos exhibidos en el stand de Honda incluyeron la premier en China del Accord Hybrid, programado para salir a la venta en el segundo semestre de 2018 (de GAC Honda) así como la premier mundial del Inspire Concept.