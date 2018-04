Motos: por más integración nacional

El presidente de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam), Lino Stefanuto, afirmó que “en 10 años se puede alcanzar una participación nacional de 15%” en la fabricación de motos.

“Algunas marcas llegan a tener un 5% o 6% de integración nacional, pero la mayoría tiene menos que eso. Lo que se pretende es llegar a un 7% en todas las empresas en 2019, que se verán beneficiadas por una reducción arancelaria”, indicó Stefanuto.

Destacó que “el proyecto del Gobierno establece que si de acá a 24 meses se alcanza 7% de integración por empresa, las partes que se importaban bajarán el arancel a 0”. “Es un aliciente para que uno integre ese 7%”, dijo el titular de Cafam.

Afirmó que “todo es un circuito virtuoso”, y consideró que “si se llega a ese 7%, hay posibilidades de subir un poco más todavía, a un 10% o un 15% dentro de 10 años”, sostuvo Stefanuto, quien explicó que “las estimaciones pasan por un marco legal que garantice ese desarrollo”.

Cómo está el mercado

El mercado argentino de motos cerró el 2017 con 692.969 unidades vendidas, lo que representó un crecimiento de 43% interanual. Del total comercializado el año pasado, 636.524 motos, el 91,85%, fueron fabricadas en el país, cifra que fue un 20% mayor a la de 2016.

Las 12 terminales que conforman Cafam iniciaron un trabajo conjunto con más de 30 compañías motopartistas del país, congregadas en la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), para aumentar la integración nacional de piezas en las motos.

“Lo positivo es que nunca se había hecho antes, en forma concreta esto de buscar una mayor integración de piezas nacionales”, destacó el gerente general de AFAC, Juan Cantarella.

El directivo indicó que “antes se hacía como para mostrar que se estaba haciendo algo, pero la realidad es que no había mucho convencimiento y no pasaba nada”. En cambio remarcó que “ahora, tanto terminales como proveedores tienen mucho interés en avanzar en ese sentido, si bien se trata de una iniciativa privada a la cual las empresas de ambos sectores no están obligadas a concurrir”.

Cantarella puntualizó que “la situación de la competitividad de la Argentina no es la mejor, pero a pesar de eso todavía hay margen para localizar algunas piezas”.

Destacó que “la industria tiene tres de los cinco elementos que se requieren para su desarrollo: el mercado interno, las ensambladoras de motos, y el parque de proveedores”. “Estos tres elementos están y no son nada fáciles de tener”, puntualizó el dirigente gremial empresario, quien indicó que “lo que queda es trabajar en la competitividad sistémica e ir pensando los desarrollos de las nuevas tecnologías a cinco o diez años”.