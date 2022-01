Autotest de Covid-19: estarían disponibles la próxima semana a $1.560 pesos

La presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Isabel Reinoso, dijo esta mañana que el primer laboratorio que estaría en condiciones de entregar autotest de coronavirus a las farmacias para su comercialización lo haría «la semana que viene» y que el costo será de 1.560 pesos.

Reinoso precisó que las fechas estimadas para la llegada del primer autotest a las farmacias se ubican «entre el 25 y 30 de enero» y aclaró que «después algún otro laboratorio los primeros días de febrero» los entregará para su comercialización.

La venta irá creciendo -según remarcó en declaraciones por radio Del Plata- «en la medida que los laboratorios vayan fabricando y también importando».

La dirigente empresarial indicó que el primer autotest que estaría a la venta «tiene un costo 1.560 pesos para el público y será el mismo precio en todas las farmacias que se adhieran, independientemente de la logística que haya que hacer para la entrega: Ushuaia, La Quiaca, Córdoba, La Rioja, Salta o Jujuy, todos van a tener el mismo precio que Buenos Aires».

Al ser consultada sobre si este examen tendrá validez oficial en caso de requerir acreditar un negativo de coronavirus para un viaje, la farmacéutica dijo que aunque va a tener el registro en el Sistema Nacional de Vigilancia «no va a ser apto para viajar por ahora porque se está pidiendo PCR».

No obstante, Reinoso aclaró que ello «no significa que a medida que vaya pasando el tiempo, no puedan tomarlo (oficialmente) porque va estar registrado ese DNI en el sistema».

Por otra parte, la farmacéutica precisó que no es «engorrosa» la implementación de venta de los test aprobados por Anmat y producidos por los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener porque «las farmacias estamos muy acostumbradas a registrar datos».

Y explicó que las recetas que se reciben a diario se graban y se autorizan, y que, con la pandemia, surgió un desafío «casi extraordinario» porque hubo que tomar recetas por whatsapp o mail.

La presidenta de COFA detalló que para la farmacia los datos son sencillos de tomar porque son los mismos datos requeridos cuando se dispensa una receta: «El paciente va a tener las mismas alternativas que cuando nos pasan las recetas, podrá venir a la farmacia para traernos el casete si es negativo para que lo registremos pero también le vamos a dar una impresión, como cuando damos un certificado de vacunas, donde va a haber un código QR que va a poder leer fácilmente los datos sin bajar ninguna aplicación».

Reinoso explicó que el tiempo establecido en la resolución oficial sobre el plazo que debe pasar entre la compra del autotest y su utilización es de siete días.

«Lo lógico es que se compre el test para una persona que tiene síntomas para poder confirmar si es Covid positivo, pero puede pasar que venga una persona por ser contacto estrecho y ahí recomendamos que espere 5 días», agregó.

«En este momento estos autotest no están cubiertos por las obras sociales pero nosotros no tendríamos ningún problema si una obra social quiere incluirlos», señaló Reinoso, quien remarcó que «esperemos que esto sea una herramienta para poder descomprimir la situación» que se viven en los centros de testeos, con largas filas para acceder a los controles.