Avanza el canje con los bonistas bajo legislación local

Por ley. Con amplo consenso, el Congreso sancionó la norma para dar marco a la re estructuración de la deuda bajo ley local.

El acuerdo de re estructuración de la deuda pública anunciado a principios de agosto, es sin duda un punto de inflexión de cara a la recuperación de la sustentabilidad de la economía nacional. En dicho entendimiento se negocia el cande de bonos emitidos bajo ley extranjera por u$s 65.000 millones.

Como parte de tal proceso, el pasado 8 de agosto el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.556, que establece la re estructuración de la deuda pública en dólares emitida bajo jurisdicción argentina. Se trata de otros u$s 41.715 millones. El dispositivo de canje para estos títulos, se encuentra en marcha, y tiene la particularidad de premiar a los bonistas que ingresen primero.

En rueda de prensa virtual para los medios del interior, el Secretario de Finanzas de la Nación, Diego Bastourre y el Susecretario de Financiamiento de la Nación, Ramiro Tosi, explicaron los alcances del canje para los bonos bajo ley argentina, y sus particularidades.

La oferta que se encuentra vigente, estipula que los tenedores de bonos elegibles que ingresen a la re estructuración en el periodo de “aceptación temprana”, recibirán como contraprestación los intereses devengados desde la última fecha de pago hasta el 4 de septiembre de 2020, exclusive. El periodo de aceptación temprana culmina este martes 1 de Septiembre.

Asimismo, quienes ingresen al canje durante el periodo de “aceptación tardío”, recibirán como contraprestación los intereses devengados desde la última fecha de pago hasta el 6 de abril de 2020, exclusive. El periodo de aceptación tardío se extiende hasta el próximo 15 de septiembre.

“En general cuando se dan estos procesos de re estructuración de deuda soberana, los tenedores de bonos prefieren esperar hasta último momento antes de ingresar. La intención de esta propuesta es premiar a los acreedores que decidan aceptar la oferta al inicio del proceso”, explicó Bastourre.

Finanzas. Bastourre y Tosi explicaron los alcances del canje para titulos bajo ley nacional.



Entre los títulos elegibles se encuentran los BONAR, BONO DUAL, BONTES y Letras denominadas y pagaderas en dólares (LETES) y denominadas en dólares y pagaderas en pesos (LELINK), los cuales totalizan un stock de u$s 33.160 millones, los DISCOUNT y PAR emitidos en dólares bajo Ley Argentina, por un total de u$s 8.555 millones. El total de la deuda en dólares bajo ley argentina a re estructurar, asciende a los u$s 41.715 millones.

Respecto a las características de la oferta, la quita de capital será del 3% para Bonos emitidos a partir de 2014, del 0% para los Bonos emitidos en los canjes 2005 y 2010 y del 0% para los tenedores de títulos elegibles que opten por convertir a instrumentos en pesos con ajuste CER.

En relación a la tasa de interés, el cupón promedio para los nuevos títulos nominados en dólares será del 2,4%, mientras que el cupón máximo será del 5%. Los títulos en pesos ajustables por CER, pagarán un cupón promedio del 2,1%, con un cupón máximo de 2,25%.

El primer pago de intereses está pautado para el 9 de julio del año próximo en el caso de los nuevos bonos en dólares, mientras que para los nuevos bonos en pesos, el primer pago llegará el 9 de mayo de 2021.

Los pagos de capital comenzarán en el año 2024, mediante amortizaciones semestrales.

Los funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, destacaron la importancia del acuerdo alcanzado con los bonistas bajo ley extranjera, y resaltaron que ello abre la puerta para alcanzar un alto nivel de adhesión en la propuesta de canje para los bonistas bajo ley nacional.

“Somos optimistas respecto al resultado. Estamos trabajando por la sustentabilidad de la deuda argentina en los próximos años” Diego Bastourre - Secretario de Finanzas de la Nación



Si tal como estiman los especialistas se logra un alto nivel de adhesión en el acuerdo con los bonistas bajo ley extranjera, disparando las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), y al mismo tiempo se logra un alto nivel de adhesión a la propuesta para los bonistas bajo ley argentina, el gobierno argentino habrá logrado en nueve meses de gestión volver a darle sustentabilidad al perfil financiero de una deuda total de u$s 106.800 millones.