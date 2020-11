Avispa invasora en Chile ¿llegará a la Argentina?

Por Masciocchi M., Arbetman M., Buteler M., Morales C. y Werenkraut V. (CONICET – INTA)

Adulto. Vista superior de un ejemplar del Vespa orientalis.

El Avispón Oriental “Vespa Orientalis” se está propagando fuera de su rango nativo y ya fue detectada en países cuya latitud es equivalente a la provincia de Mendoza. Por esa razón, cabe preguntarse: ¿Llegará a nuestro país?

Se trata de una especie depredadora generalista que en su etapa adulta consumen principalmente hidratos de carbono (azúcares) como fuente de energía inmediata – proveniente de néctar y frutas– aunque también forrajean proteínas con las cuales alimentan a las larvas, razón por la cual cazan insectos vivos y también consumen carroña.

Si bien aún no se sabe con certeza cuál podría ser el impacto de la invasión de este avispón en nuestra región, se cree que podría tener efectos negativos sobre la apicultura, la fruticultura, la biodiversidad y la salud humana. Esto debido a que existen estudios previos que sugieren que este avispón puede entrar en colmenas de abejas melíferas, alimentarse de la miel y del polen, así como también capturar larvas, pupas y adultos para llevar al nido.

En países del Medio Oriente esta especie es considerada una importante plaga de abejas, ya que genera pérdidas de hasta un 50% de las colmenas. A su vez, provoca daños sobre la fruticultura dado que para alimentarse rompe la piel de las frutas provocando una disminución de su calidad y posible contaminación por el ingreso de microorganismos, que reducen su calidad y, por lo tanto, su valor comercial.

La picadura del Avispón Oriental puede ser peligrosa ya que posee el aguijón conectado a una glándula de veneno. Ante algún disturbio o amenaza en el nido, este avispón suele salir a picar como estrategia de defensa y la severidad de la picadura dependerá de la susceptibilidad alérgica de cada persona. Por último, y dado el estrecho contacto entre Vespa y otros himenópteros, una amenaza potencial es la transmisión de parásitos patógenos hacia las especies nativas presentes en Patagonia.

Este avispón, se diferencia de otras avispas sociales invasoras presentes en la Patagonia (la chaqueta amarilla o la avispa de papel) principalmente por la coloración marrón-rojiza de su cuerpo y antenas, por una mancha amarilla en el frente de su cara y por la presencia de dos bandas amarillas al final de su abdomen, seguidas por un último segmento de color marrón-rojizo.

Suterráneo. El nido de Vespa orientalis.



Además, las obreras del Avispón Oriental pueden alcanzar una longitud corporal de hasta 24 mm y las reinas de hasta 35 mm, lo que por su gran tamaño las distingue de otras especies de avispas presentes en la región.

Esta especie vive en colonias anuales conformadas por una reina (hembra fértil), miles de obreras (hembras estériles) y cientos de zánganos (machos) que se desarrollan dentro de un nido generalmente subterráneo – aunque también se observaron nidos aéreos ubicados sobre árboles o troncos –.

Cada colonia es iniciada por una reina a principios de la primavera, la cual se encarga de la crianza y alimentación de las primeras obreras hasta su emergencia, quienes luego continúan con dichas tareas. La reina permanece dentro del nido y sigue encargándose de la postura de los huevos. La colonia continúa su crecimiento alcanzando el número máximo de individuos a finales del verano – principios del otoño, momento en el cual emergen los zánganos y ocurren los apareamientos.

En las especies no nativas que arriban a una nueva región, solo un pequeño porcentaje logra establecerse y desarrollarse exitosamente.



Para finales del otoño, todos los individuos del nido mueren, permaneciendo vivas únicamente las nuevas reinas ya fecundadas, quienes serán las encargadas de establecer las nuevas colonias en la siguiente primavera, luego de emerger de la hibernación.

Es importante destacar que en las especies no nativas que arriban a una nueva región, solo un pequeño porcentaje logra establecerse y desarrollarse exitosamente, incrementando su tamaño poblacional y área de distribución. El éxito depende en parte de la similitud del sitio invadido con el área de origen y de características propias de las especies invasoras. Frecuentemente, los invasores exitosos poseen gran capacidad reproductiva y dispersiva y no poseen enemigos naturales en los sitios que invaden, lo que les otorga ventajas frente a las especies nativas. Por esa razón, la detección temprana de especies invasoras es clave para poder lograr el control de sus poblaciones y disminuir sus impactos negativos.

La reciente detección del Avispón Oriental en Chile representa una alerta para la Argentina, aunque su presencia en el país vecino no significa que la invasión necesariamente vaya a ser exitosa en nuestro país. El conocimiento de este hallazgo y las características que diferencian a la especie de otros insectos presentes en la zona, son importantes para su detección temprana. Por esa razón, es importante que la población alerte sobre la presencia de este insecto a los agentes del SENASA al correo electrónico: apicultura@senasa.gob.ar.