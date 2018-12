13 millones menos para el parque Nahuel Huapi para el 2019

Para el 2019, el parque Nahuel Huapi dispondrá de 7.000.000 pesos. El presupuesto para el 2018 fue de 20.000.000 pesos aunque ya en ese momento, se habían solicitado 40.000.000 pesos para funcionar de forma adecuada.

Pablo Galli, uno de los integrantes del directorio de la Administración de Parques Nacionales, llegó esta mañana a Bariloche para dar a conocer el plan de acción para este verano, en medio de un reclamo de ATE que exige la reincorporación de 19 brigadistas a días del comienzo de la temporada de verano.

Al ser consultado por el presupuesto para esta región para el año próximo, Galli simplemente dijo: “No es la idea polemizar con un dato que se pueda distribuir. Los recursos para el combate del fuego no solo se han mantenido sino que se han aumentado”.

“Pero el presupuesto para el 2019: ¿es menor, alcanza?”, se consultó al funcionario durante una conferencia de prensa.

“Los presupuestos tienen distintos ítems o rubros y no todos los años están organizados de la misma manera. De repente, este año hay más recursos dentro del Ministerio de Seguridad. Cada año vamos optimizando lo que son recursos propios o de otros organismos”, argumentó Galli.

Ante la insistencia sobre el monto del presupuesto para el Nahuel Huapi, Galli planteó: “No tengo la cifra del presupuesto acá. No lo tengo presente. Los recursos no los comparamos línea por línea básicamente. Creemos que los recursos son suficientes y reasignamos en función de las necesidades”.