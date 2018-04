Ahora las farmacias de Bariloche tampoco atienden al Pami

Desde hace una semana, los afiliados al Pami no cuentan con cobertura de medicamentos al 100%. Lo llamativo es que el inconveniente se suscita solo en Bariloche ya que la cobertura es normal en el resto de la provincia y en el país, advirtieron desde Pami.

Yolanda explicó que su esposo consume dos cajas de un medicamento por mes. Cada una de ellas tiene un costo de 1300 pesos. “En la farmacia, le dijeron que estaba todo cortado y que esperemos unos días”, relató la mujer.

Cinthia, de la farmacia Pasteur, advirtió que “desde hace una semana, está todo suspendido, menos los oncológicos que no se cortan nunca. No podemos entregar pañales ni bolsas de colostomía. Hace 5 días, recibimos el pago del Pami de la primera quincena de diciembre”.

Jose Xicar, de la farmacia 9 de Julio, cuestionó que “Pami les debe mucho dinero y que van pagando de manera fraccionada” pero además, objetó que “se firmó un nuevo convenio con el Pami el primero de abril y las farmacias quedamos afuera. Nos bajaron un 5% del valor de los medicamentos. El Pami nos paga menos pero las droguerías nos siguen vendiendo al precio normal. Nos sacan de todas partes y encima tenemos pagos atrasados”.

El director ejecutivo del organismo en Río Negro, Leandro Zacarías, aseguró que “el corte de las prestaciones al 100% no se generó en otros lugares de la provincia ni del país: solo en Bariloche”. “Pami está pagando en tiempo y forma. Sabemos que los farmacéuticos tienen inconvenientes por el aumento de ingresos brutos pero es un impuesto provincial en el que Pami no tiene nada que ver. El resto de las farmacias en la provincia no tiene ninguna queja con lo cual es muy raro que Bariloche salga a decir que Pami les debe”, expresó el funcionario.

También se refirió al reciente convenio cuestionado por los farmacéuticos: “Quien firma esto con Pami son las confederaciones que nuclean a estas farmacias. El Colegio de Farmacéuticos de Río Negro depende de la Cofa y las farmacias dependen de esos colegios. Por eso, el reclamo de las farmacias, en todo caso, debería hacerse a quienes los representan”.