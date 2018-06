Asumieron las nuevas autoridades del Crub

“Se avecinan tiempo difíciles para nuestro país y en especial para la educación superior y los organismos de ciencia y técnica basados en esta política de ajuste del gobierno nacional”. De esta forma, Marcelo Alonso asumió como decano del Centro Regional Universitario de Bariloche (Crub) por los próximos cuatro años.

“No son actos aislados como así tampoco las frases del tipo: ¿por qué hay tantas universidades? Como si los pobres debieran aceptar el destino decidido por los dueños del país”, cuestionó Alonso y agregó: “No es así y esto se ve en los actos de colación cuando entregamos títulos a chicos que nacen en la pobreza pero deciden estudiar. Esos títulos serán herramientas de promoción e inserción social. Esto es un acto político; por eso estoy acá hablando de política y derechos, como el derecho a la educación y a una vida mejor”.

Carolina Biscayart acompañará al flamante decano, como vicedecana de la institución. “Ingresé como alumna en 1991, me gradué, me seguí formando y siento que es mi casa. Me siento parte. La universidad es el lugar de nacimiento de las ideas que sostienen luchas. No es una mera emitidora de títulos. Por eso, apelo a que cada claustro se sienta parte, sujeto de acción y transformación. Es mi deseo una buena gestión en la adversa situación en que estamos”, remarcó en el acto.

El decano saliente, Víctor Báez, resaltó los 8 años de gestión al frente de la casa de estudios y mencionó desde el avance de la obra del gimnasio, la regularización de las tierras de salmonicultura y las obras de infraestructura edilicia, entre otras. “La ruta que transitamos hace 8 años no comenzó con nuestra gestión ni finaliza hoy. Nuestro desafío es dar respuestas y lo cierto es que confluimos con la nueva gestión en un proyecto social y político”, señaló.