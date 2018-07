Bariloche amaneció nevada y es obligatorio usar cadenas para circular

Protección Civil indicó que se está priorizando como es habitual las vías del Transporte Urbano de Pasajeros para el despeje y colocación de sal y arena. Todos los colectivos están circulando en horario (no se descarta alguna demora lógica, a los cual se solicita paciencia) y con cadenas.

- No circular con vehículos de no ser estrictamente necesario. En caso de no saber manejar en condiciones de hielo y nieve, usar preferiblemente el Transporte Urbano de Pasajeros.

- Si se va a circular, tratar de hacerlo por las vías prioritarias de despeje.

- Todos los pasajeros deben utilizar el cinturón de seguridad

- Circular con cubiertas para nieve/hielo, portar cadenas y colocarlas si el vehículo no trepa y/o tracciona

- Portar pala en los vehículos particulares. Los bolsones de arena y sal distribuidos en las rutas principales de la ciudad pueden ser utilizados por los vecinos.

- Llevar siempre las luces encendidas. Las luces no son sólo para iluminar el camino propio, sino para ser visto a tiempo por otros vehículos

- Circular a baja velocidad

- Duplicar la distancia de frenado a 10 segundos entre vehículo y vehículo.

- Evitar las calles con mucha pendiente si no se tiene la experiencia y equipamiento necesario.

- Evitar movimientos bruscos, como volantazos, aceleradas y frenadas repentinas.

- Si eventualmente debe detenerse por desperfectos o accidente, señalice bien la zona, evite accidentes mayores. No obstaculice las vías deteniendo su vehículo sobre el asfalto

- Esté atento a las señales de Policía y personal de seguridad