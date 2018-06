Cambia el teléfono pero no la atención por violencia de género

La atención telefónica a víctimas de violencia de género dejará de estar en manos de operadoras locales y pasará a ser receptada por un dispositivo nacional a través de la Línea 144 pero desde el municipio garantizan que la guardia de las primeras horas y el acompañamiento continuará bajo su coordinación.

El municipio no anticipó cuál era la estrategia de trasladar la atención por la violencia de género a la órbita nacional y luego de la denuncia pública de las organizaciones de mujeres y de las críticas a esta decisión, salió a dar explicaciones.

“Solo se cambiará el número para llamar, el resto continuará funcionando igual”, dijo ayer el intendente Gustavo Gennuso en su programa radial. De este modo seguirá la guardia de primeras horas interinstitucional que brinda acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia en la realización de las denuncias, durante los primeros cuidados médicos en el hospital de Bariloche y en el eventual ingreso a la Casa Refugio Amulén.

El municipio indicó además que por el momento la Línea 102 continuará activa mientras dure la transición del traspaso a la Línea 144.

El cierre de la Línea 102, el número gratuito local que desde hace 5 años atiende a mujeres víctimas de violencia de género, generó malestar de las organizaciones de mujeres y de la oposición que anteayer a última hora presentó un pedido de informes para conocer en detalle cuál era la decisión tomada por el gobierno.

Gennuso defendió la medida al asegurar que “es una noticia superadora lo que pasa con la Línea 102” y apuntó a las organizaciones por su “maldad” e “interés político” al anticipar la decisión que ya había tomado el municipio ante el Gobierno nacional.

Desde la oposición, el concejal Daniel Natapof, refutó uno de los fundamentos del gobierno que dijo que la línea local era “ilegal” porque no tenía una ordenanza respaldatoria. El concejal aseguró que “es un juego perverso decir que lo cierran porque no tiene ordenanza cuando no quisieron tratar el proyecto”. Para Natapof el cierre del 102 “es parte de la lógica de desmantelar el área”.