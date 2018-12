Caso Garrido: los dos policías acusados fueron absueltos

Los policías Laura Leiva y Emilio Oyarzún fueron absueltos esta tarde en el juicio por la muerte de Guillermo “Coco” Garrido. El joven de 24 años murió en un calabozo de la Comisaría de El Bolsón el 13 de enero del 2011.

El tribunal compuesto por Sandro Gastón Martín, Gastón Pierroni y Gustavo Quelín leyó solo la parte resolutiva desde Roca, a través de una videoconferencia. Los fundamentos del fallo se conocerán en los próximos días.

Marina Schiffrin, la abogado querellante, planteó que el joven fue víctima de un homicidio; mientras que los abogados defensores Marcos Cicciarelo y Darío Barroero argumentaron que Garrido se suicidó con su propio cinturón.

En tanto, los fiscales Francisco Arrien y Martín Lozada coincidieron en la hipótesis de suicidio y citaron el informe del médico forense Juan Manuel Piñero Bauer que no constató signos externos de violencia. Sin embargo, acusaron a Leiva y Oyarzún de haber actuado con negligencia ya que estaban a cargo de los agentes recién egresados que cumplían funciones en la unidad policial y que no retiraron el cinturón a Garrido cuando fue trasladado al calabozo.

“Esta querella no quiere un culpable a cualquier costa, no quiere ningún perejil condenado porque la familia de Coco Garrido no quiere venganza, quiere verdad y justicia”, dijo Schiffrin y agregó: “En este juicio oral y público, la criminóloga Emma Creimer pudo constatar que Coco no tenía surco de ahorcamiento, que tenía signos en sus manos de defensa, que tenía signos en su rostro de golpes; que Coco tuvo signos de preservación de sus zapatillas, conducta totalmente contraria a

la que tendría una persona suicida”.

