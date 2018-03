Cerro Catedral: no se podrá firmar por el referéndum en dependencias municipales

Los concejales que participaron de la Comisión Legislativa rechazaron, por mayoría, el pedido de organizaciones sociales para que se habilite la certificación de firmas no solo ante escribanos sino en la Junta Electoral, el Juzgado de Paz, la Policía y otras dependencias municipales determinadas por el Concejo Municipal.

La solicitud corresponde a la campaña de firmas para pedir que se convoque a un referéndum en relación con proyecto del Ejecutivo Municipal para prorrogar el contrato de concesión del cerro Catedral.

“Los vecinos solo piden que se abran nuevos espacios, como se hizo en instancias anteriores, como pasó con la revocatoria de Goye”, indicó el concejal Ramón Chiocconi que votó a favor del pedido de las organizaciones.

“De hecho, continuó, propuse espacios que no generaran ningún percance en la situación administrativa, como la intendencia, el Concejo Municipal, la Terminal de Ómnibus y el corralón en los horarios de trabajo. Pero el oficialismo dijo que no y no argumentaron. La democracia tiene que propender a ampliar derechos, no a cerrarlos”.

La comisión legislativa, por otro lado, habilitó a los dos integrantes oficialistas de la Junta Electoral (Angel Zohil y Bárbara Figuieiro) a certificar las firmas, tal como está haciendo Karina Chueri, del Frente para la Victoria. “Es insólito que consulten eso porque hace dos años que hacen eso. Permanentemente, certifican firmas de juntas vecinales y habilitan listas, entre otras tareas. Lo que se hace es entorpecer lo más posible la participación ciudadana”, planteó Chiocconi.