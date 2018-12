Conciertos de piano con tres estilos diversos

Tres conciertos de piano, con tres estilos muy diversos, durante tres noches es la propuesta del Ciclo Melipal Musical en el centro cultural Moma, en el barrio Melipal, para este fin de semana.

Fernanda Morello, una concertista de música clásica de Buenos Aires, se presentará este viernes a las 21.

El sábado a la misma hora será el turno de Andrés Pilar, el pianista referente del folclore argentino. Mientras que el músico barilochense Hernán Lugano improvisará una vez más en tradición clásica, música argentina y jazz, el domingo 2.

Con una reconocida trayectoria como solista y camarista, Morello interpretará piezas de Mozart, Chopin y Debussy.

Invitada a los festivales y ciclos de música más importantes en el Teatro Colón y el Centro Cultural Kirchner, entre otros, la pianista fue distinguida en el concurso organizado por “Association of Pianists and piano teachers of the Americas”, de Nueva York.

También recibió el premio Gardel 2006 con el mejor disco de música clásica por la obra completa para dos pianos de Debussy y Shostakovich, editado por el sello internacional EMI Classics.

Hoy, Morello es profesora titular de la cátedra de Piano Superior en el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” y profesora de música de Cámara en la Universidad Nacional del Arte (UNA).

Andrés Pilar, docente en la Universidad de San Martín y el Conservatorio Manuel de Falla, promete un recorrido por diversas estéticas en composiciones propias y en arreglos de temas del repertorio popular y de autores contemporáneos, en su próximo concierto en la ciudad. Lo hará junto a músicos locales invitados (Nicolás Ballardini y Arroyito Quinteto)

El pianista deslumbró en escenarios y festivales de Argentina, Colombia, Estados Unidos, Alemania, Francia, España y Bélgica.

En 2009, editó su primer disco solista “Danza” y ocho años después, el trabajo “Dueño no tengo”, un noneto de música popular argentina, fue nominado a los Premios Gardel 2018 como mejor álbum de nuevo artista de folclore.

Hernán Lugano, desde un principio, estuvo abocado a componer e interpretar su propia música, recorriendo escenarios argentinos y europeos. Realizó conciertos de piano solo y actuó con sus formaciones más emblemáticas, como el Trio Semblanza, HL TangoWalk Quintet, HL TangoJazz Trio y Latin Groove Orquesta.

Más de 800 piezas musicales compuestas y varios trabajos discográficos documentan laobra de este barilochense.

Su música está basada en el lenguaje de la improvisación que no faltará este domingo y girará alrededor de un amplio espectro de géneros musicales.

Los títulos de las obras de Lugano ayudan a definir la concepción del pianista: Tango Walk, Chacarera con Booggie, Milonga en Blues, Tango Roots, Charanga Porteña, Porteño Blue y Tango Jazz Suite, entre otras.

Las entradas anticipadas al concierto de Morello cuestan 300 pesos (en puerta, 350 pesos). El valor al concierto de Pilar es de 200 pesos (en puerta, 250 pesos) y el de Lugano, 250 pesos ( 300 pesos en la puerta).