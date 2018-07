Corresponsal en la calle: tras la nevada, el hielo volvió a las veredas

Luego de la nevada que cubrió a la ciudad durante todo el domingo, una fina capa de hielo en las calles y en las veredas sorprendió a los peatones y conductores esta mañana.

La Subsecretaría de Protección Civil solicitó a los conductores extremar las medidas de precaución por la presencia de sectores con hielo en la cinta asfáltica. Las cuadrillas municipales, informaron, arrojan arena con sal para facilitar la circulación de los vehículos.

También recordaron las recomendaciones ante la presencia de hielo negro. No acelerar ni frenar con violencia y usar la caja de cambios. Estacionar siempre en la banquina y no detener el vehículo en pendiente y viajar a velocidades bajas para que el vehículo no se desestabilice.