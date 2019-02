Crecen los litigios contra las obras sociales en Bariloche

“Es difícil imaginar un día nuestro”. Carla Roberts es la mamá de Agostina, que a mediados de febrero cumplirá 15 años. Nació cuadripléjica pero su madre explica que “cognitivamente, está bien, ya pasó a tercer año e incluso, fue abanderada”. Más allá de las dificultades habituales, se suma la lucha constante con las obras sociales. “Somos de insistir y presentar amparos. Pero hay mucha gente que no hace nada y de eso, se aprovechan”, esbozó.

Carla ya perdió la cuenta de las gestiones judiciales durante estos años: “Habré presentado cuatro o cinco amparos contra la obra social y hasta una denuncia en el Inadi 5 años atrás”.

“Te agotan. Ya de por sí la vida se te hace difícil. Uno pone la mejor. Mi hija tiene 14 años pero la tengo que cambiar, ayudar a que haga pis. Ellos van creciendo, cada vez están más grandes y van quedando atrapados dentro de su propio cuerpito. Uno no está preparado para eso. Y encima te encontrás con la necesidad de lidiar para que tengan una mejor calidad de vida”, sintetizó la mujer, con un tono de extremo cansancio.

Desde hace tres meses, Carla espera una prótesis especial para operar a su hija. “Con Unión Personal, uno siempre está a la espera de algo”, agregó.

La última operación de columna de Agostina duró 12 horas y debió permanecer un mes internada en el hospital Garrahan en Buenos Aires. En estos cuatro años, no pudo concurrir a ninguno de los controles de su columna. “Su silla es motorizada y no se puede subir al avión. Necesita una silla de traslado. Tuve que pelear y presentar informes a la obra social para que autoricen esa silla. Ya perdió su cuarto control de columna y seguimos esperando”, resumió su madre.

En esta oportunidad, la nena requiere una cirugía de cadera. “La idea era operarla en diciembre para que no pierda días de clases pero el 17 de diciembre me dicen que no, que necesitan papeles nuevos para las prótesis. Ya se que no la van a operar antes de marzo. El doctor habló con el auditor de la obra social y ahora, me dicen que necesitan todo por escrito. Claro, en esta fecha, los doctores no están por las fiestas o por las vacaciones”, objetó.

Aumentaron los reclamos

En promedio, se realizan unas 500 presentaciones por año por temas de salud en la Defensoría Federal, aunque la mayoría son resueltas a través de mediaciones, oficios y llamadas telefónicas. Solo el 10% termina judicializándose a través de amparos.

Medicamentos que llegan tarde, restricciones a cubrir prestaciones complejas o costosas, negativas a realizar determinadas derivaciones o bien a cumplir cambios de prestaciones que obligan a judicializar los reclamos una y otra vez. Estos son los temas más recurrentes.

Desde la Defensoría de la calle España 470 advirtieron que a partir del 2017, aumentaron los litigios vinculados a las prestaciones de salud por parte de las obras sociales y prepagas.

PAMI concentra la mayor cantidad de amparos en el fuero federal y le sigue Unión Personal con temáticas más complejas vinculadas a discapacidad. Esta última obra social iguala en cantidad de amparos al resto de las prepagas y obras sociales.

En relación al aumento de los reclamos que fue confirmado por la Defensoría Federal, Nancy Genoese, referente de la Delegación de UP en Bariloche, argumentó que “habrá algún caso específico, alguna que otra situación. Cada caso tiene su situación particular. Hay personas que deciden resolver sus situaciones con amparos y otras situaciones se resuelven sin amparo”, expresó. En el ámbito provincial, Ipross también registra gran cantidad de reclamos. Le siguen las prepagas y algunas obras sindicales.

A lo largo del 2018, se presentaron 48 amparos por incumplimientos en temas de salud en el ámbito federal. Debido a las demoras, se refuerzan con la presentación de una medida cautelar que es inmediata, provisoria y rige hasta que sale la sentencia.

Estadísticamente, aunque la mayoría de las cautelares resultan favorables a los demandantes, algunas obras sociales incumplen hasta la sentencia definitiva con lo cual se llega a plantear el embargo de las cuentas.

“Hace tres años, estallaron los amparos por parte del colectivo de abuelos contra el Pami por las prótesis; este año los reclamos estuvieron orientados a los cuidadores domiciliarios”, explicó Roxana Fariña, defensora federal y agregó: “En relación a las obras sociales, las coberturas oncológicas son al 100% pero hay medicamentos para soportar los tratamientos oncológicos que se cubren solo al 40%. Derivaciones a Roca cuando quizás los pacientes tienen familia en Buenos Aires”.

Maltrato psicológico

Agotada de transitar los pasillos de la Defensoría Federal para reclamar las prestaciones indicadas por los médicos para su hijo, Anabelia Escobar denunció a la obra social UP por abandono de persona. “Mi hijo depende 100% de otra persona. Después de 11 años, nos recortaron de 10 horas diarias de enfermería domiciliaria a 1 hora sin ninguna explicación. Ya presentamos una cautelar y un amparo. Lo que vivimos es maltrato psicológico”, dijo.

Lucio padece encefalopatía congénita (parálisis cerebral) severa. Es cuadripléjico, sufre de epilepsia refractaria y se alimenta a través de un botón gástrico.

“Desde hace casi 10 años, cuenta con 10 horas de enfermería domiciliaria. Una hora diaria no alcanza para alimentarlo ni medicarlo (toma psicofármacos) una sola de las cuatro veces diarias que lo necesita. Ambos padres trabajamos y no podemos dejarlo con una niñera. Tampoco podemos pagarle a un enfermero”, planteó.

’El año pasado, con otro amparo, pidió que la obra social cumpla con la dieta cetogénica indicada por los médicos: durante el último año, los episodios convulsivos de Lucio se volvieron cada vez más frecuentes.

“Seis meses atrás le fue indicado un tratamiento, sin que siquiera hayan contestado –aceptándolo o negándolo y ofreciendo otra alternativa– mientras que mi hijo se ha ido deteriorando clínicamente”, plantea en el amparo.

También cita el informe de la pediatra: “El niño cada día se encuentra peor. Su estado general es comprometido y el niño enfrenta un cuadro de inminente desnutrición”, al tiempo que habla de la pérdida de peso y masa muscular por lo que “requiere el urgente inicio de dieta especial porque no puede recuperarse con otro tipo de dieta ya que su reflujo no le permite tolerar otros alimentos”.