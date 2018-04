Cristóbal López no quiere perder la obra del colector cloacal

Luego de la decisión del gobierno nacional de rescindir el contrato a la constructora CPC S.A. por la obra del Colector Costero que conducirá los líquidos cloacales a la planta depuradora, la empresa ya presentó un recurso de reconsideración ante el Enohsa que es el paso previo a la judicialización.

Desde la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, negaron que la firma haya judicializado aun la rescisión del contrato pero admitieron que no descartan que lo haga. De todos modos, el titular de esa cartera, Pablo Bereciartúa, “ya dio instrucciones al Enohsa para que rechace el recurso de reconsideración”, informaron.

Luego de que la empresa Codam SA ganara la licitación de la ampliación de la planta depuradora, CPC accedió a la obra del colector costanero de 6.5 kilómetros que bordeará el lago Nahuel Huapi, por más de 224.000.000 pesos en un plazo de 18 meses para su construcción.

La empresa recibió un anticipo de 28.000.000 pesos para el inicio de los trabajos aunque no hubo avances.

“Una obra es consecuencia de la otra”, definió el presidente de la Cooperativa de Electricidad Bariloche, Jorge Perrela, la ampliación del segundo módulo de la planta depuradora que duplicará la capacidad de procesamiento de efluentes y que ya cuenta con un avance de la obra civil del 80% y la construcción del colector cloacal.

“Si tenemos el segundo módulo de la planta terminado pero no contamos con el transporte que traiga el colectivo cloacal no sirve de nada. No nos sirven de nada tener esos 25.000 metros cúbicos de más para lo cual la planta fue diseñada”, indicó Perrella.

“Por eso, continuó, ambas obras se licitaron el mismo día. Es necesario que las dos terminen juntas porque actúan en conjunto. Como el plazo de colector costanero es menor (hablamos de 18 meses), todavía podemos decir que estamos con tiempo prudencial”.