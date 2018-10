Cruces políticos entre los dirigentes gastronómicos y el intendente

Los dirigentes gastronómicos informaron que finalmente se logró que el aumento salarial del 25% para los trabajadores del sector acordado en la paritaria se haga efectivo a partir de octubre.

En un principio, se determinó que el incremento salarial terminaría de abonarse en marzo. A raíz de un pedido desde la seccional Bariloche para que se adelante, el sector empresarial aceptó comenzar a abonarlo en octubre y la medida beneficia a los trabajadores del sector hotelero gastronómico de todo el país.

Sin embargo, el reclamo no cesa ya que los dirigentes de Uthgra Bariloche insistirán para que se abone de forma retroactiva a partir de septiembre.

“Más que aumento, esto es una recomposición. Reconocemos que gracias a Bariloche, esto se da en todo el país. El pedir que se adelante no era algo tan alocado”, argumentó el secretario general de la Uthgra Bariloche, Nelson Rasini.

Advirtió también que “la conflictividad va a seguir hasta tanto no podamos arreglar mejoras salariales porque este paliativo no alcanza. Esto representa 1500 pesos de bolsillo para una mucama y 1000 pesos para un peon”.

Ovidio Zúñiga, también de la Uthgra Bariloche, fue contundente: “Que un trabajador hotelero gastronómico de Bariloche esté en igualdad de condiciones con uno de Buenos Aires implica un retroceso que no vamos a aceptar”.

El dirigente también apuntó duro contra el Emprotur: “hoy ha cumplido un ciclo porque representa los intereses de un solo sector, el empresarial. No es justo que hoy, todos los comercios de Bariloche aporten a la promoción turística. Es perverso para quienes bancan a trabajador gastronómico y encima, les cobran un impuesto. Y al intendente, le decimos que es ambivalente: nos dice que tenemos razón pero que tenemos que ir a discutir a otro lado. ¿A dónde quieren que vayamos?, ¿a La Paloma?”.

Al ser consultado, el intendente Gustavo Gennuso consideró que el reclamo salarial “es justo y de hecho, lo apoyamos”. “Creemos que un empleado no puede esperar un año para cobrar una paritaria que ya le quedó atrás. Lo que no apoyamos fue que el día de Bariloche a la Carta se use para la protesta. Pero bueno, estamos cerca de elecciones y seguro el dirigente está buscando posicionarse para ser candidato”.