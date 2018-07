Daniel Minaglia va por un nuevo desafío en tiro

La primera vez que tuvo un arma en las manos era apenas un pequeño de 5 años. Su padre, Osvaldo, supervisaba cada movimiento, con la mirada fija en ese niño, curioso. Nunca lo dejó solo. Es más, fue la persona que le transmitió a Daniel Minaglia los primeros conocimientos en la disciplina del tiro. Su madre, Graciela Tesi, no se opuso. “A mi madre le encantaba que hiciera lo que me gustaba. Aparte mi viejo y toda la familia fueron de tener armas, de tirar, cazadores”, contó Daniel.

“La primera vez que tiré fue con un rifle de aire comprimido marcha Churrinche”, recordó.

Pasaron muchos años desde aquella anécdota. Hoy, Daniel tiene 43 años y es un experimentado deportista de tiro práctico. Ganó catorce veces el campeonato nacional de esa disciplina, fue tres veces campeón panamericano y disputará a finales de este mes un nuevo Panamericano, en Jamaica.

Daniel viajará el 17 de este mes a Jamaica. El torneo tiene cuatro días de clasificación y un quinto para disputar la final. La aspiración es estar en la final junto a los 6 mejores de cada división.

“Estoy entrenando fuera porque el clima no me permite nada”, explicó. Por eso, viaja seguido al Alto Valle a entrenar al Tiro Federal de Centenario o de Villa Regina, “que me abrieron sus puertas para darme un lugar y darme una mano”. El entrenamiento debe hacerlo al aire libre. El fin de semana estuvo en Villa Regina. “Entre el sábado y domingo hice como 900 disparos”, indicó.

Daniel explicó que competirá en la división Open, con pistolas sistema 1911, marca PARA. Es la división donde obtuvo casi todos sus premios. Es una pistola que tiene mira electrónica, compensador de gases y cargadores largos que tienen 28 ó 29 tiros.

Para poder cumplir con la preparación que demanda una competencia internacional son fundamentales los sponsors.

Daniel sostuvo que será el único representante de la Patagonia en el Panamericano. Explicó que durante la competencia se evalúa la velocidad, efectividad y potencia. Daniel prevé que la disputa por lograr acceder al podio será con los tiradores profesionales Lesgar Murdock, de Jamaica, y Cristhris Tilley, de Estados Unidos. “Hay que dar todo lo posible”, afirmó Daniel.